Los datos del Reino Unido siguen siendo débiles aunque la recesión sea improbable
Resumen: PIB del Reino Unido M / M: -0.1% vs 0.0% exp. Anteriormente revisado hasta 0.1% a + 0.4% GBP permanece cerca de mínimos recientes Las...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: Los índices europeos caen al comienzo de la sesión del martes El DE30 mantiene un estrecho rango de negociación Volkswagen...
CELLNEX La compañía tras comprar las torres de la británica Arqiva por 2.240 millones de euros, Cellnex recordó que...
Resumen: Turquía ha comenzado la ofensiva militar en Siria La lira turca se ha debilitado últimamente, después de un...
La siguiente ronda de conversaciones comerciales comienza hoy en Washington El BCE publicará hoy las actas de la reunión de...
Resumen: El Acta del FOMC indican que algunos funcionarios temieron una restricción de liquidez Muchos titulares conflictivos sobre las...
Los índices de EE. UU. finalizaron las operaciones de ayer con subidas, el NASDAQ subiendo 1%, SP500 subiendo 0.9% y Dow Jones...
Las actas de la reunión del FOMC de septiembre se darán a conocer a las 8:00 p.m. (CEST) y revelarán las razones detrás del...
Ha habido un pequeño retroceso en los mercados del petróleo tras el lanzamiento de los últimos datos de inventario de los EE. UU....
Recep Erdgoan, Presidente de Turquía, ha dicho que el país comienza su ofensiva en Siria para obligar a los milicianos kurdos...
"En este vídeo analizo los activos que restan de la visión semanal de mercado que no se publica esa semana: Petróleo, Oro, Bitcoin...
Resumen: El petróleo se cotiza por encima de $ 51 Se puede detectar un patrón de reversión en USDJPY A pesar del patrón...
Si los movimientos del mercado de la semana pasada se debieron principalmente a los lanzamientos económicos, el tema de esta semana se ha centrado...
La formación de cabeza y hombros se puede ver en el gráfico El precio se recuperó de la clavícula de la formación Al...
Sesión de subidas generalizadas tras el golpe en la jornada de ayer. Los índices europeos recuperan el tono verde en sus cotizaciones. La...
"Con el fin de revisar la visión semanal de mercado en el bloque de divisas, en este vídeo repaso la situación del EURUSD, GBPUSD,...
"Dado que esta semana no publicaremos la visión semanal de mercado, en este vídeo analizo los índices de bolsa del SP500, DAX,...
Resumen: Los índices europeos se resisten a la debilidad inicial El DE30 rebota por encima del soporte de 12000 pts. El...
"Aquí os dejo un ejemplo de como hacer scalping en el SP500 en un gráfico de 1 minuto teniendo en cuenta la estructua en un espacio...
El informe API apuntó a una subida mayor de lo esperado. ¿Lo confirmará los datos del DoE? Está previsto...
