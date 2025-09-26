Oportunidad: GBPCHF
Falta de progreso en las conversaciones sobre el brexit El 31 de octubre se avecina EL par GBPCHF rompió por debajo de media móvil...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: Powell de la Fed anunció ayer que el banco central comenzaría a comprar letras del Tesoro Este paso está planteado...
Los índices de EE. UU. finalizaron las operaciones de ayer muy por debajo de la línea plana: NASDAQ perdió un 1,7%, SP500...
Resumen: Las preocupaciones comerciales pesan sobre los puntos de referencia estadounidenses US500 (-0.6%) de nuevo por debajo de 2920 Domino's...
La libra esterlina encabeza el ránking de divisas con peor evolución en la sesión de hoy, cayendo frente a todos sus pares. La raíz...
Petróleo Arabia Saudita informó que ha restaurado completamente la capacidad perdida durante los ataques con aviones no tripulados Los...
El CAC40 (FRA40 en xStation5) ha rebotado al alza en el extremo inferior de una prematuramente quebrada estructura Overbalance Se advierte la posibilidad...
La actualidad en torno a la guerra comercial, donde parece ser que la delegación china acortará su visita a Estados Unidos, del sábado...
Los principales índices bursátiles cotizan a la baja el martes debido a que el optimismo antes de las conversaciones comerciales programadas...
Resumen: Brexit: "cerca de romperse" GBP cotiza a la baja en todos los cruces Las acciones de LSE caen tras la retirada de HKEX Se...
Resumen: El gobierno de Nueva Zelanda muestra un superávit presupuestario más alto que indica espacio fiscal para repeler una recesión...
Resumen: El DE30 cae después de no superar el nivel de Fibo del 50% del último movimiento a la baja. Wirecard (WDI.DE) gana...
Telefónica La empresa española de telecomunicaciones, Telefónica, negocia un acuerdo con sus dos principales rivales en...
Durante la mañana se publicarán datos de producción industrial de países Europeos Se espera que la inflación...
Resumen: El gobierno de Nueva Zelanda muestra un superávit presupuestario superior al previsto en el año fiscal 2019 que finalizó...
Los índices de EE. UU. terminaron la sesión de ayer bajando la pérdida entre 0.3% y 0.5%; en Asia, el sentimiento ha...
Esta semana corresponde a una fecha clave para los mercados internacionales, el día Jueves 10 y viernes 11, China y Estados Unidos se reunirán...
Lira Turca reacciona ante las duras declaraciones de Trump Donald Trump ha indicado vía twitter que, si Turquía realiza cualquier cosa...
Los índices de Wall Street abrirán en nueva semana en rojo debido a preocupaciones comerciales La huelga de trabajadores...
Comienza la semana con nuevos correctivos en la renta variable global. Los últimos datos conocidos desde Estados Unidos indican que la primera economía...
