El Ibex buscará recortar las caídas en la semana
El primer viernes de mes puede ser crucial para establecer la referencia de la primera semana del último trimestre del año. Los mercados...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
IBERDROLA El pasado mes de agosto, Iberdrola, alcanzó nuevos máximos históricos en los 9,57 euros. Moviéndose en contra...
Resumen: Las publicaciones económicas de los Estados Unidos han sido sombrías Los participantes del mercado se posicionan de cara...
La renta variable estadounidense dio un impresionante giro el jueves debido a que las esperanzas de los inversores de recortes de tipos más...
Nuevamente hemos tenido malos datos en Estados Unidos, que presentó el PMI no manufacturero del mes de septiembre. El dato, que fue de 52,6 puntos,...
Resumen: ISM en foco después del impacto de los datos del martes Dato de NFP también en el radar S&P500 languidece...
El S&P 500 se ha recuperado significativamente de la importante zona de soporte de 2850 puntos, ya que los futuros de los fondos de la Fed están...
EURUSD está operando por debajo del límite superior de la estructura Overbalance La tendencia principal sigue a la baja EURUSD...
Resumen: ISM no manufacturero PMI: 52.6 vs 55.0 exp. 56.4 anterior Picos en el oro, las acciones estadounidenses y el USD caen La encuesta...
Los desastrosos datos de exportaciones no son un buen augurio para la economía coreana Los brokers de Estados Unidos caen en...
La libra frente al dólar está probando el máximo a partir del 1 de octubre, ya que Boris Johnson dijo que la UE examinará objetivamente...
Resumen: PMI de servicios en el Reino Unido: 49.5 vs 50.3 exp. 50,6 antes El dato insinúa la posibilidad de recesión técnica Reacción...
Resumen: EL CAC40 (FRA40) rebota más alto después de la decisión de la OMC Las empresas de bienes de lujo se disparan...
NATURGY La compañía nacional se lanza a comprar un tercio de Medgaz, gaseoducto argelino, que contando con la participación...
Resumen: La OMC indicó que Estados Unidos podría tomar represalias(arancelarias) por la ayuda "ilegal" del gobierno a Airbus Estados...
Los índices estadounidenses cayeron el miércoles con Dow Jones perdiendo hasta 1.9%, SP500 cayó 1.8% y NASDAQ disminuyó...
Ayer martes comenzó el mes de Octubre, y los mercados vivieron una jornada de pérdidas luego de conocidos los datos del ISM (Institute for...
El día de hoy se han desarrollado caídas en el tipo de cambio hasta los $725 pesos, registrando incluso mínimos el día de hoy...
