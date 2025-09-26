El mercado a la espera del informe de empleo de EE.UU.
El informe mensual de empleos en los EE. UU. Es a menudo uno de los eventos más importantes para los mercados, pero los próximos datos de...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
El informe mensual de empleos en los EE. UU. Es a menudo uno de los eventos más importantes para los mercados, pero los próximos datos de...
Resumen: Doble suelo en el gráfico CHFPLN La caída de los mercados bursátiles se profundiza GBPUSD no pudo romper por encima...
Resumen: La economía de los EE. UU. suma hasta 135k nuevos empleos en septiembre El dólar estadounidense cotiza ligeramente a la...
Resumen: Boris Johnson entrega la dirección del partido Tory Pocos detalles más sobre las propuestas Brexit ya conocidas GBP permanece...
Señales opuestas en el mercado del oro. La formación de cabeza y hombros se mantiene. Los alcistas entraron al mercado justo en el...
Resumen Los mercados bursátiles mundiales se desploman en respuesta a la decepcionante lectura de ISM El DE30 comprueba el límite...
Se espera que los PMIs de construcción de UK continuen en el territorio de contracción ADP publicará hoy su infrome...
MAS MOVIL MásMóvil ha elevado las previsiones de resultados para 2019 y 2020 tras firmar un nuevo acuerdo con Orange que limitará...
Resumen: Se espera que Boris Johnson presente una propuesta a la UE esta tarde La UE niega que esté lista para cualquier concesión...
Los índices de EE. UU. registraron caídas generalizadas el martes tras el mal dato del ISM manufacturero; Dow Jones disminuyó...
Resumen: Los índices estadounidenses se consolidan después de un fuerte inicio semanal S&P500 intentan salir del canal...
La economía de los Estados Unidos ha sido percibida como resistente a la desaceleración mundial. Sin embargo, el último ISM no encaja...
Los débiles datos globales y el recorte de tipos del RBA (Banco Central Australiano) repercuten en el mercado de divisas en la jornada de hoy, llevándose...
Los datos globales débiles y el recorte de tipos de interés del RBA están afectando a las divisas, dejando al dólar estadounidense...
Petróleo Las reservas de petróleo crudo se ubican cerca del mínimo estacional, lo que podría ejercer cierta presión...
TD Bank ha emitido una recomendación sobre EURCAD. El Banco recomienda tomar una posición corta en los siguientes niveles: Entrada (a...
Resumen: El DE30 comprueba el límite superior de la estructura de rebote Deutsche Post (DPW.DE) presentó la estrategia hasta...
Merlín Properties Mediante un hecho relevante enviado a la CNMV por parte de Merlín Properties, la socimi ha señalado...
Se esperan que los PMIs manufactureros de UK permanezcan en territorio de contracción en septiembre Los datos de países miembros no...
Resumen: El franco suizo se recuperó después de la última decisión sobre la tipos del BNS El par de divisas CHFJPY...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor