AUD cae tras la bajada de tipos del RBA
Resumen: RBA ofrece otro recorte de tipos este año, pero logra un tono más equilibrado Aussie cae tras la decisión, aunque...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Wall Street terminó la sesión de ayer con ganancias moderadas; en Asia, NIKKEI sube un 0,7% y KOSPI aumenta un 0,4%, mientras...
Se ha visto una fuerte venta en los metales preciosos en la negociación reciente con oro por debajo de la marca de $ 1480 / oz que desencadena una...
Resumen: Navarro desestima informes de Estados Unidos para restringir empresas chinas Los índices de Estados Unidos comenzarán...
Morgan Stanley ha emitido una recomendación sobre AUDUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga limitada (Buy Limit) en los siguientes...
Se han observado operaciones de venta en el par EURUSD en la sesión actual, registrándose una caída del mismo hasta el nivel...
La formación de cabeza y hombros se puede ver en el gráfico. La metodología de pérdida de equilibrio (overbalance) aún...
Datos económicos clave de Estados Unidos a la vista El sentimiento en Europa se deteriora Datos débiles de Japón,...
Nordea ha emitido una recomendación sobre EURGBP. El Banco recomienda tomar una posición larga en los siguientes niveles: Entrada (a...
Resumen: Contracción Q2 confirmada en Reino Unido Mínimo impacto negativo visto en los mercados GBPUSD se mantiene por encima de...
Resumen: El DE30 cotiza lateralmente entre 12370 pts y el 61.8% del nivel de Fibo. Henkel (HEN3.DE) cae después de recibir...
Resumen: El precio del petróleo cerró por completo la brecha del "dron" Alguna demanda visible por encima de 60 $ La...
Datos de inflación preliminares de los países de la zona euro Segunda publcación del informe de PIB de UK del Q2 Se...
Resumen: Los datos de confianza empresarial para septiembre son inferiores a las expectativas Las expectativas de ganancias se deterioran al nivel...
Wall Street terminó la sesión del viernes con bajas tras la noticia de que Estados Unidos podría considerar la exclusión...
S&P 500 ha bajado más de 0.2% tras la publicación de una información de la Casa Blanca, sopesando los límites de los flujos...
Resumen: Bitcoin cae un 20% en la semana actual, arrastrando al resto de principales criptomonedas La capitalización de este mercado...
Resumen: Pedidos de bienes duraderos; PCE principal falla S & P500 se negocia hacia la mitad del rango semanal El mercado permanece entre...
Petróleo y West Texas. Los precios del crudo están cayendo en picado después de que Reuters informara que Estados Unidos...
El petróleo cierra la brecha por el ataque a una refinería en Arabia Saudita La estructura local 1:1 (Overbalance) mantiene una tendencia...
