El precio del crudo cae tras anunciar Arabia Saudí una tregua parcial
Se ha registrado una rápida caída en el precio del Brent en la sesión actual, tras conocerse las últimas noticias anunciadas...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Morgan Stanley ha emitido una recomendación sobre NZDUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga limitada (Buy Limit): Entrada (Buy...
Resumen: El reconocido Hawk Saunders (BoE) insinúa un recorte de tipos Libra preparada para pérdida semanal El GBPUSD cae por debajo...
Morgan Stanley ha emitido una recomendación sobre CADJPY. El Banco recomienda tomar una posición corta con los siguientes niveles: Entrada (a...
Resumen: - El DAX rebota en el límite inferior de la estructura Overbalance - El índice alemán cotiza por encima de la resistencia...
IBERDROLA Iberdrola ante la incertidumbre en el Reino Unido ha creado una dotación de fondo de comercio por sus operaciones...
Resumen: El DE30 prueba la zona de resistencia a corto plazo por debajo del nivel de 12320 pts. Commerzbank (CBK.DE) ya no espera que...
Datos de órdenes de bienes duraderos de EEUU de agosto: se espera un descenso Portavoces de la Fed y el BCE hablarán a lo largo...
SIEMENS GAMESA La compañía Siemens Gamesa Renewable Energy ha entrado en negociaciones con el grupo alemán Senvion, productor de...
Resumen: Francia presenta su presupuesto para 2020 con abundantes recortes de impuestos El presupuesto se ha construido sobre la base de una pequeña...
Los índices de EE. UU. terminaron ayer la negociación a la baja con NASDAQ cayendo más 0.6%; los descensos también...
Resumen: El PIB final del segundo trimestre de EE.UU. cumple con las expectativas Aumento de la medida de inflación; cae la inversión...
El DE30 en su periodo H1 acaba de dibujar un H-C-H invertido. Esta señal de entrada alcista con entrada a mercado, nos permitiría buscar...
El índice S&P500 (US500 en xStation5) registra un retroceso a la baja tras las ganancias observadas en sesiones previas; por su parte, el EURUSD...
EURUSD se cotiza al nivel más bajo de 2019 Una oportunidad para que el par se mueva en la dirección del soporte 1.0875 EURUSD rompió...
Credit Suisse ha emitido una recomendación sobre AUDNZD. El Banco recomienda tomar una posición corta en los siguientes niveles: Entrada (a...
WIG20 (W20) puede sentir la presión del fallo del TJUE sobre hipotecas FX TUI (TUI.UK) y easyJet (EZJ.UK) se manifiestan...
Resumen: GBP baja una vez más No hay desarrollos tangibles en el frente Brexit FTSE sube cerca máximos de 2 meses La libra...
El DE30 rebotó en el límite inferior de la estructura de rebote. Wirecard (WDI.DE) al alza a medida que la Société...
Tercera publicación del informe de PIB de EEUU del Q2 Se espera que el Banco de México recorte hoy tipos de interés Gran...
