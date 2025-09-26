Santander recorta en UK ante el Brexit
BANCO SANTANDER Banco Santander ante la inestabilidad de un posible Brexit duro ha valorado en nada mas y nada menos que en 1.500 millones...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
El Banco de México anunciará hoy la decisión sobre los tipos Se espera que la política monetaria se relaje durante...
Resumen: El dólar neozelandés lidera las subidas esta mañana entre las principales monedas Adrian Orr parece descartar que...
Las acciones estadounidenses terminaron las sesión del miércoles con ganancias después de que Donald Trump dijera que...
Las últimas semanas ha traído a Alemania en boca de analistas debido a la posibilidad inminente de que ingrese en recesión. La posible...
Resumen: Los mercados de valores de EE. UU. abrirán a la baja después de una caída considerable 26700 posible...
El dato semanal del inventario de petróleo crudo ha hecho poco para ayudar a la difícil situación del precio del petróleo con...
La transcripción de la llamada entre Trump y su homólogo ucraniano Zelenskiy se ha publicado en los últimos minutos mientras...
Resumen: Fuerte venta masiva en el mercado de las criptomonedas, BTC cotiza más de un 15% menos esta semana El USDPLN se recupera después...
Societe Generale ha emitido una recomendación sobre EURGBP. El Banco recomienda tomar una posición larga a mercado: Entrada (a...
US500 rompe el límite inferior de la estructura Overbalance (Pérdida de equilibrio) Se puede notar una doble formación superior El...
Resumen: La libra se desliza antes del regreso de los parlamentarios GBPJPY de vuelta cerca del soporte previo Probabilidades de impeachment...
Resumen: EL RBNZ deja los tipos de interés sin cambios y la posibilidad de otro recorte este año está disminuyendo El dólar...
Los precios del petróleo han acelerado su caída después de que Saudi Aramco informase que se adelanta la restauración su...
Resumen: Los mercados de valores europeos se hunden tras los descensos de las bolsas de EE.UU. y Asia Ejecutivos de Volkswagen...
BANCO SABADELL El banco transfiere totalmente el riesgo y logra liberar capital y generar plusvalías por 80 millones de euros. Banco...
La política de EEUU seguirá en el punto de mira El Banco Nacional Checo anunciará su decisión de tipos Se espera que...
Resumen: RBNZ mantiene los tipos sin cambios y subraya que todavía hay margen para facilitar aún más la política si es...
Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, lanzó oficialmente una investigación de juicio político...
Con cotizaciones negativas en Bolsas Americanas y la poca incidencia que tuvo la decisión de China en permitir que algunos grandes compradores...
