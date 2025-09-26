Bolsa alemana en caída libre, Oro buscando nuevos máximos.
Esta semana iniciamos con muy malas noticias de Europa, sobre todo, de Alemania. El día lunes tuvimos datos de PMI en el país germano, en...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: Las acciones de EE. UU. suben gracias a las optimistas noticias sobre tarifas La soja aumentó pero gana relativamente...
El dólar estadounidense ha estado bajo presión en la negociación reciente después de la publicación de dos datos peores...
TD Bank ha emitido una recomendación para GBPUSD. El Banco recomienda tomar una posición corta en los siguientesn niveles: Entrada (a...
La confianza o desconfianza de los inversores y consumidores con frecuencia determina como de extendido está un ciclo económico y bursátil....
Oro Los precios del oro experimentaron una presión a la baja tras la decisión mixta de la Reserva Federal la semana pasada Los...
MACRO Global Europa: UK: la reunión entre el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker y el Primer Ministro Boris...
El Tribunal Supremo británico dictaminó que la suspensión del Parlamento fue ilegal. Además, también decidirá...
USDPLN regresa por debajo de 4.00 La tendencia principal sigue al alza Posibilidad de prueba en el límite inferior de estructura 1:1 USDPLN...
Resumen: El DAX (DE30) no supera la media móvil exponencial de 33 períodos Alemania podría ayudar a la aerolínea...
Resumen: Norges Bank sube los tipos pero no señala más avances La Fed reduce los tipos, los riesgos de una política más...
Caixabank Como el resto del sector, Caixabank ha visto cómo durante el último año las casas de análisis...
El Tribunal Supremo de UK decidirá hoy sobre la prorrogación del Parlamento A lo largo de la mañana se publicarán...
Resumen: El gobierno chino ofrece nuevas exenciones a varias compañías para comprar soja estadounidense sin aranceles. Se espera...
El gobierno chino ha ofrecido nuevas exenciones a algunas empresas nacionales y privadas para comprar soja estadounidense (hasta 3 millones...
Reino Unido y los inversores se encuentran expectantes al resultado que dictamine esta semana el tribunal supremo, el cual podría determinar como...
Durante las semanas pasadas, China siguió comprando grandes cantidades de productos como la Soja a Estados Unidos, intentando ablandar las relaciones...
Resumen: Valores de referencia estadounidenses en rojo antes de la apertura de efectivo S&P500 vuelve a visitar la región...
Ha habido un claro movimiento al alza en los metales preciosos en la negociación con oro, plata y platino, todos subiendo a sus niveles más...
US500 cotiza a la baja en la apertura del mercado de EE. UU. después de que los PMI de Europa cimentasen los temores de recesión en...
