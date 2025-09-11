Dólar en Chile retrocede: apuestas por recorte de tasas en EE.UU.
Dólar en Chile retrocede mientras crecen las apuestas por recorte de tasas en EE.UU. El dólar en Chile inició la jornada en 965...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
Leer más
Dólar en Chile retrocede mientras crecen las apuestas por recorte de tasas en EE.UU. El dólar en Chile inició la jornada en 965...
Desde una perspectiva técnica, el índice Dow Jones Industrial Average mantiene una tendencia alcista desde hace tiempo. En cuanto al intervalo...
El presidente Donald Trump anunció que había ejercido su derecho a destituir a la miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal,...
Las acciones de Snowflake protagonizaron un repunte espectacular este jueves, al subir cerca de 19% en la bolsa de Nueva York, lo que representó...
NVIDIA Hoy: Un Líder Global en Tecnología NVIDIA es hoy no solo el mayor productor de procesadores gráficos, sino también...
El dólar en México hoy opera estable este jueves mientras el tipo de cambio se mueve en un rango estrecho entre 18.68 y 18.60 por dólar....
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄 --------------------------------------------------------------------------------- 📈...
Cambio en inventarios de gas natural (EIA, en BCF): actual +18B; previsión +27B; previo +13B.
La plata repuntó casi un 1% en la última sesión, alcanzando su precio más alto desde el 25 de julio. El metal precioso se negocia...
Wall Street abrió en terreno positivo tras conocerse un PIB superior a lo esperado, una inflación trimestral más débil y la...
Según un reporte de Fox News, Nvidia mantiene conversaciones con el gobierno estadounidense para vender el chip de IA Blackwell a China. La fuente...
Estados Unidos – Datos del PIB: PIB (2T): actual 3,3% trimestral; previsión 3,0% trimestral; previo -0,5% trimestral. Índice...
Estados Unidos – Datos de empleo: Solicitudes iniciales de desempleo: actual 229 K; previsión 231 K; previo 234 K. Promedio...
__ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:
Ethereum sube un 1% y supera los 4.600 dólares, lo que refuerza la idea de que, a pesar de la debilidad temporal de Bitcoin, el apetito por el riesgo...
Según las actas más recientes de la reunión de julio del BCE, los tipos de interés en la Eurozona se mantienen actualmente...
Las acciones de Pernod Ricard (RI.FR) se disparan. El gigante europeo de la industria del alcohol ha informado de una disminución del 3% en...
Una ola de optimismo impulsa los índices europeos, con las bolsas de valores del "Viejo Continente" cotizando con subidas, debido al cambio...
Los índices bursátiles estadounidenses cotizan al alza en el premercado, recuperando pérdidas previas tras la presentación...
El pronóstico de ventas más débil de Nvidia presiona a los mercados, pero el repunte general se mantiene intacto. El premercado del...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor