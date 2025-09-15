EURUSD retrocede desde 1.08 antes del BCE
El Banco Central Europeo está listo para anunciar hoy su sexto recorte en este ciclo de normalización monetaria, reduciendo la tasa de depósito...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
DE40 borra las ganancias iniciales El sector automotriz y la aviación lideran las alzas en Europa Situación general del mercado:...
El euro vuelve a estar en el foco de los inversionistas. Además de los nuevos informes sobre aranceles (impacto directo en el dólar) y las...
IPC de Suecia (interanual) : 1,3% (estimado 1,1%. Anterior 0,9%) - IPC (M/M): 0,6% (est 0,5%; anterior 0,0%). - CPIF (M/M): 0,9% (est 0,7%; anterior...
Wall Street cerró la jornada de ayer con tono positivo. El Nasdaq 100 registró subidas de casi el 1,5%, mientras que el S&P 500 sumó...
En la reunión de hoy del Banco Central Europeo se espera un recorte de tipos de 25 puntos básicos. La atención se va a centrar a partir...
Los índices de EE.UU. están en camino de cerrar al alza, con el S&P 500 subiendo un 0,4%, el Nasdaq 100 sumando un 0,5% y el Dow Jones...
Moderna, la farmacéutica reconocida por su innovadora vacuna de ARNm contra el COVID-19, está atravesando una fase de transición clave,...
Los índices de EE.UU. muestran un desempeño mixto, con la mayoría de los principales indicadores registrando caídas....
Las acciones de CrowdStrike Holdings Inc. cayeron hasta un 12 % en la jornada del miércoles después de que el gigante de la ciberseguridad...
El petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) registra una caída de más del 3% hoy, mientras que la caída acumulada desde...
Estados Unidos - Datos del PMI de febrero: S&P Global Services PMI: 51 (previsto: 49.7; previo: 52.9) S&P Global Composite PMI: 51.6 (previsto:...
Estados Unidos - Datos de empleo de febrero: Cambio en el empleo no agrícola ADP: 77K (previsto: 141K; previo: 183K) La incertidumbre...
Las acciones de Moderna (MRNA.US) suben casi un 9% antes de la apertura de Wall Street, después de que el CEO de la compañía y un...
OIL: La OPEP+ ha indicado en su último comunicado que tiene la intención de proceder a aumentar la producción a partir de abril. El...
DAX 40 alza 1.75% Los sectores armamentístico, financiero e industrial lideran el crecimiento en Europa Previsiones mixtas de Adidas generan...
España - Datos PMI de febrero: PMI de servicios de HCOB España: real 56,2; pronóstico 55,4; anterior 54,9. Italia - Datos...
