Breaking: La plata lideró las subidas de los metales preciosos
Ha habido un claro movimiento al alza en los metales preciosos en la negociación con oro, plata y platino, todos subiendo a sus niveles más...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
US500 cotiza a la baja en la apertura del mercado de EE. UU. después de que los PMI de Europa cimentasen los temores de recesión en...
MACRO Global Europa: UK: la reunión entre el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker y el Primer Ministro Boris...
USDJPY rompió el límite inferior de la estructura Overbalance Una corrección a corto plazo hacia el 38.2% de retroceso de Fibonacci...
Resumen: Thomas Cook falla en sus últimos intentos de evitar la bancarrota Los débiles datos de Europa lastran a la renta...
Société Generale ha emitido una recomendación sobre EURJPY. El Banco recomienda tomar una posición corta limitada...
PMI en Europa caen, se teme una recesión El mercado inmobiliario estadounidense muestra fortaleza India recorta su Impuesto de...
El ataque producido con drones a la mayor instalación de petroleo del mundo, Aramco, ha producido la perdida de la mitad de la producción...
Resumen: El DE30 se desplomó tras la publicación de los datos del PMI de septiembre Deutsche Bank (DBK.DE) cierra un acuerdo...
Por la mañana se publicarán datos de PMI Alemanes El Presidentel del BCE Mario Draghi testificará sobre política...
Resumen: Las lecturas preliminares de PMI de las economías de la UEM mostraron una fuerte disminución La debilidad es visible no...
Resumen: Precios de mercado muy optimistas en este momento Los PMI de Francia retroceden Recomendación: Corto CAC40 Stop...
Resumen: Donald Trump dijo que no estaba interesado en un acuerdo parcial con China A una delegación china se le dijo que no visitara los...
Las acciones estadounidenses terminaron la sesión del viernes a la baja tras la noticia de que China no visitaría los campos...
Resumen: Los índices estadounidenses se negocian cerca de máximos históricos DE30: Covestro comparte lucha...
La noticia de que la Fed de Nueva York ha anunciado una serie de repos de 14 días a partir del martes es el último avance en una línea...
Resumen: Los índices de EE. UU. permanecen bien respaldados cerca de máximos históricos S&P500 establecido para...
Resumen: Bitcoin escapa de la zona de los 10.000 USD tras el tweet de Electronic Arts Litecoin retiene su momentum alcista Portugal aprueba...
Cada vez son más organismos (BCE, OCDE, FMI...) los que advierten que el margen de estímulo monetario está llegando a su fin. Simultáneamente...
