Alerta técnica: FRA40
Estado de ánimo optimista en los mercados bursátiles europeos El índice francés alcanzó nuevo ATH Durante...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: GBP busca otra semana verde Las mayores ganancias observadas en GBPAUD y GBPNZD ¿La libra esterlina ha ido demasiado lejos,...
Resumen: - El oro cotiza por encima del soporte clave - El rebote en el EURUSD podría respaldar el precio del oro - El movimiento al...
El gobierno alemán espera presentar hoy un importante plan de protección climática Rebotes en el DE30 dentro de la zona...
Se espera que el crecimiento de ventas minoristas en Polonia se ralentice Se han visto subir las ventas minoristas Candienses en julio Miembros...
PROSEGUR La compañía 'teleco' española, en pleno plan estratégico se lanza a comprar parte de Prosegur,...
Resumen: El crecimiento del IPC bajó en agosto Las medidas de inflación subyacente fueron mixtas Los datos aumentan la presión...
Wall Street terminó sin cambios el jueves, mientras que las acciones de Asia registran aumentos modestos esta mañana Los precios...
Resumen: Philly Fed supera las estimaciones Todos los índices de Estados Unidos abrirán al alza Las acciones se...
El banco central de Brasil redujo los tipos de interés en 50 pb a un nivel récord de 5.5% ayer, lo que condujo a una importante desbandada...
Credit Suisse ha emitido una recomendación sobre USDJPY. El Banco recomienda tomar una posición corta limitada (Sell Limit) en los siguientes...
Mayor volatilidad en el mercado de CHF después de la decisión del BNS EURCHF rebota en el soporte técnico clave A pesar...
Resumen: BOE mantiene los tipos sin cambios en 0.75 MPC vota 9-0 a favor de la decisión Pares frente al GBP y UK100 poco cambiados La...
Russell 2000 (US2000) no supera la zona de resistencia clave Huelga de grandes trabajadores en General Motors (GM.US) La guerra comercial...
Resumen: Posible divergencia de política monetaria de la Fed y RBA La situación reciente en el mercado laboral australiano ...
La corona noruega se dispara en el mercado de divisas tras anunciar el Banco Central Noruego una subida de tipos de 25 puntos básicos. Aún...
Resumen: El DE30 intenta romperse por encima de la zona de resistencia de más de 12420 pts. E.ON (EOAN.DE) aumenta su participación...
La Reserva Federal de Estados Unidos siguió el camino iniciado a finales de julio y rebajó los tipos un 25 puntos básicos hasta situarlos...
El SNB, BoE, Norges Bank y SARB anunciarán hoy sus decisiones de tipos Se espera que el crecimiento de las ventas minoristas...
Resumen: El Banco de Japón mantiene la configuración de la política monetaria sin cambios Algunas voces apoyan la relajación...
