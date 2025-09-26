Morning wrap
La renta variable estadounidense permaneció prácticamente sin cambios el miércoles tras un recorte de tiposde 25 pb entregado...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Ayer la Fed recortó tipos, pero la reacción del mercado es claramente negativa: subidas en USD, el oro y la plata caen y las acciones caen,...
La Reserva Federal deja los tipos de interes en el 2% desde el 2.25%, en linea con las perspectivas de mercado. Son 7 los miembros del FOMC que ven...
Resumen: La sesión de EE. UU. estará dominada por la decisión de la Fed (7PM BST) Recorte de 25 bps esperado; diagramas...
Ha habido un movimiento más alto en el precio del petróleo en los últimos minutos después de dos eventos clave, la publicación...
Rango de consolidación local en el intervalo M15 El mercado espera la decisión de la Fed Se puede detectar una tendencia al alza en...
La Fed de EE. UU. anunciará su decisión hoy a las 8 p.m. CEST, que será seguida por una conferencia posterior a la reunión...
Gran volatilidad en el mercado petrolero Las vistas puestas en elS&P500 y un nuevo máximo histórico GBPUSD rompió por encima...
Resumen: IPC británico Y / Y: + 1.7% vs + 1.8% exp. + 2.1% antes La lectura básica cae al nivel más bajo desde noviembre...
Resumen: EL DE30 rebota en el promedio móvil de 33 períodos en el intervalo H4 Wirecard (WDI.DE) abre más alto...
Resumen: Metales preciosos corrigen a medida que se recuperan los rendimientos de los bonos Se espera que la Fed reduzca los tipos hoy Relajación...
La FOMC anunciará su decisión de tipos de interés por la tarde Los mercados esperan una desaceleración en...
IAG Los ataques con drones a refinerías de Aramco en Arabia Saudí han provocado la mayor subida diaria del petróleo, hasta...
Resumen: Las exportaciones totales de Japón para agosto cayeron un 8,2% interanual, mientras que las importaciones también sufrieron...
Resumen: Los mercados de acciones de EE. UU. finalizaron las operaciones de ayer con algunas ganancias, NASDAQ subió 0.4%, SP500 subió...
Resumen: Los índices de EE. UU. cotizan a la baja antes de la sesión de efectivo Dax cae al nivel más bajo de la...
Se han visto fuertes ventas en el OIL y el WTI . Dos noticias sugieren que el daño a la producción de Arabia Saudita de los ataques...
Petróleo El ataque con drones a las refinerías sauditas causó el mayor shock petrolero de la historia Abqaiq...
El USDZAR es uno de los motores más importantes este martes, apoyado tanto por el aumento de los precios del petróleo como por la demanda...
Mañana dia 18 de septiembre de 2019 tendrá lugar la reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos. El mercado espera mayoritariamente...
