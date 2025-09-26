Technical alert: Gold
Resumen: El rally en el mercado del oro se ralentiza El precio rompe a la baja la zona overbalance Se advierte una...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
En este vídeo reflexiono sobre temas candentes a día de hoy: la decisión del BCE de lanzar un programa de QE sin fecha límite,...
Resumen: GBP mixto con el Brexit todavía en foco El Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminará sobre la legalidad de la prórroga El...
Morgan Stanley ha emitido una recomendación sobre AUDCAD. El Banco recomienda tomar una posición larga en los siguientes niveles: Entrada (a...
Resumen: Los miembros RBA señalan varios riesgos importantes que requerirían tipos más bajos Los inversores no descuenta...
Resumen: El DE30 rompe por debajo del límite inferior del rango de ayer Zalando (ZAL.DE) se hunde después de haber sido...
Riksbank publicará pro la mañana sus actas Se ha visto mejoría en los datos de encuestas Alemanas Variedad de miembros del...
Ferrovial es el segundo valor mas alcista de 2019 con una revalorización superior al 43%. Si bien es cierto que hace pocas sesiones la acción...
Resumen: El acta de la última reunión de RBA muestra que el banco central ve que el crecimiento del empleo se desacelera El documento...
Saudi Aramco informó que pasarán semanas o incluso meses antes de que la mayor parte de la producción se restableciera...
Resumen: El petróleo experimenta el mayor salto en% desde 1990 El ataque a Arabia Saudita elimina alrededor del 50% de la producción...
MACRO Global Europa: UK: esta semana comienzan las negociaciones entre la UE y Reino Unido en un intento por evitar el brexit duro. La situación...
Resumen: Los índices de EE. UU. abrieron a la baja El ataque en Arabia Saudita provoca movimientos de riesgo Acciones de...
Los datos procedentes de Nueva Zelanda siguen siendo débiles Los datos sólidos de EE. UU dificultan la tarea de la Fed El...
Resumen: Los principales índices bursátiles europeos comenzaron la semana más bajos El DE30 intenta cubrir la brecha...
- Calendario ligero a comienzos de semana - El Primer Ministro de UK, Johnson, se reunirá con el Presidente de la Comisión Europea - El...
Siemens Gamesa La compañía de energías renovables pretende realizar para el siguiente año un IPO, con su negocio...
La mejora de la situación en torno a la Guerra Comercial entre EEUU y China, y respecto al riesgo de un Brexit duro animan a las bolsas a nivel...
Tras la reunión del BCE del 12 de septiembre de 2019 el Dólar se fortaleció momentaneamente pero posteriormente revertió su...
