Apertura Europea : Las acciones suben sutilmente a medida que los inversores digieren el paquete del BCE
Resumen: La renta variable europea ha comenzado el día con subidas moderadas El BCE ofrece un paquete de medidas de relajación...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: Más ganancias para UK100 y GBP ¿Draghi causó la reversión en el mercado después del BCE? Doble fondo...
Resumen: El informe WASDE fue sorprendentemente bajista desde el lado fundamental del maíz El cultivo del maíz es el más...
Resumen: Se espera que la lectura de ventas minoristas de EEUU sea la más importante de hoy Lectura preliminar de la UoM sobre confianza...
INDITEX La compañía textil afincada en Arteixo (A Coruña) ha presentado esta semana resultados del primer semestre del...
Resumen: Los funcionarios de la administración de Trump han discutido ofrecer a China un acuerdo comercial interino que incluso reduciría...
Mientras hoy toda la atención estaba puesta en lo que sucedía con el Banco Central Europeo y su decisión de tasas de interés,...
- Apple (AAPL.US) realizó un evento anual de productos el martes - Nuevos iPhones con un precio más bajo - La falta de compatibilidad...
Resumen: Euro continúa a la baja mientras Draghi habla en la conferencia de prensa Draghi enfatiza los riesgos a la baja que están...
Summary: Stocks volatile and headline-driven US indices rally on trade breakthrough and ECB stimulus S&P500 within 0.5% of...
El euro está subiendo y bajando después de que el BCE redujo su depósito en euros en 10 pb, como se esperaba. Otras tasas se dejaron...
Hechos - Nikkei (JAP225) se recuperó en las últimas dos semanas - El índice alcanzó una zona de resistencia a largo plazo...
Hoy dia 12/09/2019 se reune el BCE. Se trata de una reunión importante porque se espera el anuncio de nuevas medidas de estímulo monetario...
Resumen: Petróleo cae por informes de postura más suave de Estados Unidos sobre Irán Los mercados esperan la decisión...
Resumen: Se espera que el BCE despliegue un gran set de medidas para abordar la ralentización del crecimiento y el bajo crecimiento de precios Se...
El impulso del sector bancario esta semana, ha avivado la esperanza al IBEX35 siendo el sector con mayor rebote en estas sesiones impulsando al IBEX a...
Resumen: A demanda del viceprimer ministro chino, Donald Trump decidió posponer el aumento de los aranceles, que inicialmente estaban programados...
Con un alza de 0,74% en la jornada, siguió avanzando este miércoles el principal índice Alemán Dax (DE30), las mayores...
Mañana jueves sin duda alguna será “la” cita de la presente semana en lo que respeta a la publicación de informes desde...
Resumen: El proyecto de criptomoneda "Libra" de Facebook podría solidificarse con la obtención de una licencia suiza de sistema...
