¿Qué podemos esperar de la decisión del BCE?
La decisión del BCE de este jueves es uno de los eventos de mercado más esperados de este año. El Banco tiene que responder a la desaceleración...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
La decisión del BCE de este jueves es uno de los eventos de mercado más esperados de este año. El Banco tiene que responder a la desaceleración...
Resumen: UK100 sube casi un 1% El precio corrige cercano a la resistencia ¿Considederá Boris a Irlanda del Norte...
Resumen: La renta variable europea ha comenzado el día con notables ganancias después de las revelaciones optimistas del frente...
Resumen: El PPI de EEUU arrojará más luz sobre la publicación de IPC esta semana El informe semanal de DoE informará...
REE Red Eléctrica es una de las compañías dentro del ibex 35 con más peso dentro de la península ibérica...
Resumen: China va a aliviar los efectos negativos de la guerra comercial, según el editor en jefe de Global Times, Hu Xijin China no incluye...
El oro lleva ya un par de días descendiendo en sus cotizaciones habituales. Este fin de semana además se dio a conocer que China redujo sus...
Resumen: Los índices de EE. UU. cotizan un poco más bajos en el día. ¿Qué se necesitaría para...
Tenemos un movimiento divergente este martes a medida que los índices de los EE. UU. bajan, pero el DE30 alemán se dispara en el quinto día...
En este vídeo analizo la estructura gráfica del DAX y el SP500 y posibles escenarios a medio/largo plazo. Además muestro un análisis...
Petroleo: Un nuevo ministro de energía en Arabia Saudí podría ayudar al precio del petróleo Irán suministra...
El Brent continúa su movimiento ascendente pero se encuentra con un obstáculo El índice de los mercados bursátiles...
A pocos días de que se produzcan dos reuniones importantes en el BCE y la FED el mercado está ansioso por conocer que nuevas medidas de estímulo...
Resumen: Índice de ganancias promedio 3M / Y: 4.0% vs 3.7% exp La tasa de desempleo baja al 3.8% GBP: continúa el interes por el Brexit Por...
Resumen: Las acciones comienzan a la baja a pesar del optimismo en torno a las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China El DAX alcanza...
Resumen: El informe del mercado laboral de UK debería atraer las miradas antes del mediodía También merece la pena echare...
Resumen: Informe estelar de empleo de Canadá debería desalentar al BoC a reducir tipos El mercado de bonos puede debilitar el par USDCAD Oportunidad:...
Ezentis La compañía española ha renovado recientemente con el gigante también español Telefónica,...
Resumen: Los índices de renta variable siguen siendo escépticos sobre algunos comentarios optimistas que nos han ofrecido recientemente La...
Todo parece indicar que tanto el BCE y la FED preparan nuevos estímulos para incentivar la economía, dado los malos...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor