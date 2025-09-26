Nuevo ministro de energía en Arabia Saudita: ¿cuánto más subirá el petróleo?
Hoy en la mañana nos encontramos con la novedad de que Khalid A. Al-Falih había sido destituído de su cargo, siendo el príncipe...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: Futuros de EE. UU. en verde antes de la apertura de efectivo S & P500 cerca de los 3000 puntos AT&T al alza después...
El presidente de la Cámara de Representantes del Reino Unido, John Bercow, anunció que renunciará a su cargo de inmediato si el parlamento...
Morgan Stanley ha emitido una recomendación sobre AUDUSD. El Banco recomienta tomar una posición larga limitada sobre el par en los...
MACRO Global Europa: UK: Boris Johnson se encuentra acorralado después de que la Cámara de los Lores aprobara el viernes la...
Resumen: Reino Unido julio PIB M / M: + 0.3% vs + 0.1% exp El primer ministro del Reino Unido e Irlanda discutirá el respaldo GBPUSD se...
Resumen: Las acciones europeas comenzaron el día con ganancias después de mejores exportaciones de Alemania para julio DE30 sigue...
Resumen: Producción industrial y de construcción de UK: antes del mediodía Dos banqueros centrales en la agenda del lunes 9:30...
Resumen: Las exportaciones chinas caen en agosto para todos los nuevos aranceles a partir del 1 de septiembre Los precios del petróleo suben...
Concluye la primera semana de Septiembre con las palabras del presidente de la Fed, Jerome Powell, desde la ciudad de Zúrich (Suiza). En su discurso...
Resumen: Acciones de EE. UU. Cercanas a máximos de 1 mes El mercado mira a través de la falta de PFN; Salario vencido Discurso...
El informe de NFP más débil de lo esperado podría allanar el camino para otro recorte de tipos en EE. UU. y eso...
En este vídeo hago un análisis de las bolsas estadounidenses (Dow Jones, Nasdaq, Russell2000 y SP500), de la bolsas europeas (DAX, IBEX,...
Datos muy desconcertantes de los EE. UU., pero la Fed recortará tipos Datos mixtos de Europa (de nuevo) Puntos brillantes en Asia...
Resumen: La economía americana suma 130.000 nuevos empleos, cifra por debajo de lo esperado El crecimiento salarial pierde peso, mientras...
Morgan Stanley ha emitido recomendación para el par de divisas USDJPY. La entidad recomienda tomar posición corta (orden pendiente)...
Resumen: El precio del oro ha disminuido ligeramente desde los máximos recientes La mejora reciente del sentimiento de las bolsas parece...
Resumen: GBP se recupera del mal inicio de semana Las mayores ganancias observadas frente al JPY y CHF China anuncia recortes de RRR El...
Resumen: La producción industrial alemana se hunde en julio, lo que apunta a una recesión técnica en el segundo trimestre El...
