Calendario económico: Atención en los datos laborales y Powell
Resumen: El informe de empleo de EEUU será hoy el protagonista Los datos laborales de Canadá podrían afectar al Loonie Powell...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
MAPFRE La aseguradora española quiere crecer en la gestión de activos de inversión y para ello ha decidido adquirir el...
Resumen: Las acciones asiáticas rindieron bastante bien tras las subidas en Wall Street Fitch rebaja a Hong Kong por primera vez desde 1995 Algunas...
Resumen: Índices de EE.UU. firmemente más altos antes de la campana ADP beat (+ 195k vs + 148k exp). ISM a las 3PM (BST) S&P500...
Resumen - El precio de las acciones de Sanofi aumentó más del 10% desde principios de agosto - La perspectiva optimista de los analistas...
Resumen: - La llamada telefónica entre EE. UU. y China mejoran el sentimiento de mercado - Los índices de Wall Street abandonan...
Las acciones del Reino Unido no logran sumarse a la recuperación mundial Bajo rendimiento justificado por el aumento de la libra GBPUSD...
Desde que la Fed insinuó recortes de tasas en junio, el dólar estadounidense ha estado ganando principalmente. ¿Podría esta...
Resumen: Los mercados de valores europeos han comenzado el día con ganancias tras una llamada telefónica entre funcionarios de EE.UU....
Resumen: Se espera que el Riksbank se mantenga a la espera ISM no manufacturero de EEUU, informe ADP DoE publicará sus datos semanales...
MEDIASET El grupo audiovisual Mediaset con sede en Italia, a través de su filial española con el mismo nombre ha llevado a cabo...
El oro ha llegado a máximo anuales. Este precio no se observaba de Abril del año 2013. El alza del precio del Oro se debe principalmente...
Bajo las intensas tensiones comerciales ocurridas a lo largo de todo el mes de agosto y los claros indicios que muestran los Bancos Centrales (Europeo...
Patrón de reversión en el GBP/JPY La divisa de Reino Unido prolonga su rebote este día miércoles, luego del viraje en su...
Resumen: Los puntos de referencia de EE. UU. están firmemente por encima de mejorar el sentimiento Déficit comercial de...
"En este vídeo analizo las principales divisas desde una perspectiva de corto/medio plazo utilizando el Dolar index, Euro Index, Libra Index,...
"En este vídeo analizo las materias primas de forma global. El sector energético (Petróleo y Gas Natural), los metales preciosos...
Resumen: La alianza entre las compañías VanEck y SolidX, preparando el lanzamiento del primer ETF de criptomoneda a inversores...
Las divisas de los mercados emergentes como el rand sudafricano (ZAR), la lira turca (TRY) o el zloty polaco (PLN) tuvieron un verano muy turbulento, ya...
Resumen: Sentimiento de riesgo impulsado por la reducción de escala en Hong Kong La libra se recupera a pesar de los datos suaves...
