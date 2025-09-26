Apertura Europea : Más escepticismo sobre el estímulo monetario del BCE
Summary: Equity markets in Europe start the day with notable increases ECB’s Villeroy express doubts over a bond buying resumption DAX...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: El ISM de EE. UU cae al escenario de contracción Los nuevos pedidos de exportación débiles hace pensar que el...
Resumen: PMIs de Servicios de economías Europeas Decisión de tipos del Banco de Canadá Muchos banqueros centrales hablarán...
MAS MOVIL La compañía de telecomunicaciones con el avance corporativo al incorporar a empresas de menor tamaño, ha estado...
Resumen: La libra se recupera pero podría resultar temporal, ¿qué sigue en relación al Brexit? La renta variable...
Resumen: Los mercados de valores de EE. UU. abrirán a la baja después de un largo fin de semana ¿Los precios del...
El ISM manufacturero de EEUU cae hasta los 49.1 puntos en agosto, por debajo de lo esperado Los datos de PMI ascienden desde los 49.9 hasta...
En este vídeo reflexiono sobre los temas que más me preocupan en el momento actual: la desaceleración económica en Europa,...
El GBPUSD se hundió a minimos de una década en 1.1958 hoy por la mañana y, aunque la libra ha logrado recuperar algunas de las pérdidas,...
Trigo: Los precios del trigo han caído al mínimo de 16 meses en previsión de excelentes cosechas Las expectativas con respecto...
"Desde hace unos meses en el mercado solo se habla de la inversión de la curva de tipos y su potencial impacto en la economía estadounidense....
- Señal de reversión potencial en el gráfico Dow Jones (US30) - El USDCAD se aleja de la media de 200 sesiones - WTI (OIL.WTI) rompe...
Resumen: La última caída puede haber sido exagerada dados los cambios en los tipos de interés Existen riesgos de que BoC pueda...
Resumen: GBPUSD toca mínimos por debajo de $ 1.20 El foco en el brexit aumenta a medida que el avanza la sesión en el Parlamento Los...
Resumen: Los mercados bursátiles europeos comienzan a cotizar a la baja el martes tras las revelaciones desde el terreno comercial El...
Resumen: El ISM Manufacturero en el punto de mira esta tarde PMI de construcción de UK Algunos banqueros centrales en la agenda 8:00...
FLUIDRA Tras la recomendación de compra por parte de Credit Suisse, Fluidra ha encontrado el catalizador necesario para continuar con la tendencia...
Resumen: El dólar estadounidense sube en todos los pares tras la noticia de que Estados Unidos y China luchan por ponerse de acuerdo sobre...
MACRO Global Europa: UK: Boris Johnson, maniobra para evitar que el Parlamento británico pueda impedir un bloqueo de un “hard...
Morgan Stanley ha emitido una recomendación sobre EURJPY. El Banco recomienda tomar una posición corta limitada en los siguientes niveles: Entrada (Sell...
