El euro se fortalece frente al dólar por las políticas de Trump
El EUR/USD continúa con un repunte dinámico desde el comienzo de la semana. El par de divisas está subiendo un 0,50% hoy, alcanzando...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Hoy se publicarán varios datos macroeconómicos importantes. Los inversores se centrarán principalmente en la publicación del...
Los mercados de la región Asia-Pacífico se están recuperando respaldados por la ausencia de más anuncios extremos e inesperados...
El euro extendió sus ganancias frente al dólar, avanzando un 1,1% y superando la marca de 1,05 USD, acercándose a niveles no vistos...
El peso mexicano sufrió una caída del 0.6% en la jornada intradía, con el tipo de cambio alcanzando un máximo de 20.99 por...
El par EUR/USD sube un 0.8%, mientras que el dólar estadounidense cae más del 0.5%. Los mercados están aumentando sus apuestas...
Los índices de EE.UU. intentan recuperar terreno tras las caídas iniciales, con el Nasdaq 100 reduciendo sus pérdidas al -0,8% después...
El contrato de gas natural sube casi un 9% durante la sesión de hoy, impulsado por la creciente incertidumbre en el mercado energético tras...
El oro subió a $2.915 por onza este martes, acercándose nuevamente a su récord de $2.950 alcanzado la semana pasada. La imposición...
Los futuros del algodón cayeron hoy a su nivel más bajo desde agosto de 2020, después de que China, el mayor comprador mundial de...
El índice S&P 500 cae un 1,8%, mientras que el índice de volatilidad VIX se dispara un 12%. El dólar estadounidense experimenta...
El sector de defensa europeo ha experimentado una revalorización sin precedentes, impulsado por la creciente presión sobre los gobiernos...
La OPEP+ ha tomado una decisión inesperada al anunciar un incremento de 2,2 millones de barriles diarios a partir de abril, revirtiendo parcialmente...
Las caídas en el mercado bursátil estadounidense se están acelerando, y tras la peor sesión del año para el S&P...
El sector armamentístico sigue siendo el único "refugio seguro" de apreciación en el Viejo Continente. La actividad...
Las criptomonedas atraviesan otra sesión a la baja hoy, luego de la venta masiva en los mercados registrada ayer. La reserva cripto anunciada por...
A partir de hoy, Estados Unidos ha impuesto aranceles del 25% a México y Canadá, además de un 10% adicional en sanciones a China,...
