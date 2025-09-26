Calendario económico: Encuesta de datos de EEUU
Resumen - Se espera que el banco central Húngaro deje los tipos sin cambios - Se prevee un gran deterioro en lso datos del Conference Board -...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Resumen - Se espera que el banco central Húngaro deje los tipos sin cambios - Se prevee un gran deterioro en lso datos del Conference Board -...
En torno a la tónica alcista que experimentaron las Bolsas en la sesión Europea, el índice de la bolsa Alemana Dax, cierra en positivo...
Cierra Agosto con incremento de incertidumbre Comienza la última semana del mes con cierta “calma” entre los países de Estados...
Resumen - Los índices de renta variable de EE. UU. Están listos para abrirse al alza sobre comentarios comerciales optimistas -...
Resumen: El índice IFO Business Climate cae más de lo esperado ¿Está el DAX (DE30) dibujando un patrón...
Tras la lectura hace escasos minutos del anticipado discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, se ha visto cómo éste se pronunciaba...
Resumen: China anuncia nueva ronda de aranceles para productos estadounidenses Los mercados de Estados Unidos comenzarán a la baja...
Los mercados dan un vuelco en menos de 2h a la espera del encuentro en Jackson Hole y el discurso de Jerome Powell, tras indicar China la introducción...
Morgan Stanley ha emitido una recomendación para el par de divisas AUDNZD. La entidad recomienda tomar posición larga en el par mencionado,...
Resumen: Las compañías europeas abren en verde anticipándose a la reunión en Jackson Hole El DAX (DE30) continúa...
Resumen - La reunión de banqueros centrales en Jackson Hole empieza hoy - Jerome Powell y Mark Carney entre los que hablarán -...
Hoy jueves 22 de Agosto, el indice americano S&P500 se ha dejado cerca de un 1% cercano al horario de apertura de Wall Street. En estos momentos...
Es difícil declarar con tanta convicción o decir que "SI" es un activo refugio, sin embargo, el bitcoin ha tenido algunos movimientos...
Los incendios forestales arden con tanta intensidad en la selva amazónica que el humo de las llamas ha cubierto las ciudades cercanas con una neblina...
El par GBPUSD se dispara literalmente tras indicar la canciller alemana Angela Merkel que aún se puede encontrar una solución de seguridad...
Desde el 24 al 26 de agosto se va a realizar la reunión del grupo de los siete, una conferencia en cual se tratan temas de importancia mundial. Los...
Resumen: Nasdaq a una distancia sorprendente de 7790 resistencia George de la Fed hace comentarios hawkish Mercado espera...
Los mercados de renta variable han registrado una ligera recuperación en últimas jornadas, al abrigo de posibles estímulos económicos....
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor