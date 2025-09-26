Mercados asiáticos caen tras la mala jornada norteamericana
Resumen: Los mercados de valores en Asia caen después de pérdidas significativas en los EE. UU. Causadas, en cierta medida, por una...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
La Divisa del viejo continente sigue su escalada de recuperación gracias al debilitamiento que ha tenido el dólar a nivel mundial en lo que...
El día de hoy hemos visto cómo la renta variable estadounidense está retrocediendo, tras algunas rencillas en la zona de...
Resumen - Las acciones y las monedas emergentes caen al comienzo de una nueva semana - El S&P 500 (US500) baja después de no superar el...
Morgan Stanley ha emitido una recomendación sobre AUDCAD. El Banco recomienda tomar una posición larga en los siguientes niveles: Entrada (a...
Resumen: DE30 se recupera de la resistencia clave FRA40 reacciona a la línea de tendencia UK100 confirma tendencia a la baja Las...
Resumen: Los mercados de renta variable europeos inician la nueva semana al alza Es probable que la economía alemana haya caído en...
Resumen: Fitch afirma la calificación crediticia de Italia en BBB con una perspectiva negativa, también señala los riesgos...
Resumen: Los datos de depósitos a la vista suizos podrían arrojar más luz sobre posibles intervenciones de divisas Acta de...
Claves para entender por qué la devaluación del yuan dispara el precio del dólar La devaluación de la moneda china tocó...
Tras la hora de almuerzo en los Estados Unidos se observa a Wall Street reducir sus pérdidas luego de una semana de volatilidad. La apertura con...
Resumen: Los índices estadounidenses permanecen cerca de máximos semanales Las acciones de Uber comenzarán abruptamente...
El PIB británico se contrae en el segundo trimestre Japón y China muestran cierta resistencia El mercado laboral canadiense...
Resumen: - El DAX cae ante una resistencia clave - El sentimiento sigue siendo bajista - El precio reaccionó al límite superior...
Morgan Stanley recomienda tomar una posición larga sobre el par en los siguientes niveles: Entrada: 1.71 objetivo: 1.85 Stop-Loss: 1.6770...
Resumen: La coalición populista gobernante de Italia al borde del colapso Voto de "no confianza" inminente; Elecciones probables ITA40...
Resumen: Reino Unido 2º trimestre PIB Q / Q: -0.2% vs 0.0% exp. + 0.5% antes Primera lectura negativa en 6 años. GBPUSD revisita...
Resumen: Los mercados europeos empiezan el día con el pie izquierdo, las acciones italianas caen en picado tras la noticia de las elecciones...
Resumen: PIB preliminar junto con producción industrial del Reino Unido Informe de empleos canadienses en la agenda El IPP de Estados...
