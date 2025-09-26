Japón muestra un crecimiento económico firme, datos mixtos de inflación desde China
Resumen: La economía japonesa creció en el segundo trimestre más de lo esperado ya que el consumo privado y la inversión...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
La bolsa mexicana (Mexcomp) recupera terreno luego de alcanzar los niveles mas bajos desde finales de noviembre de 2018. A su vez, también...
El Petróleo presenta señales de recuperación luego de su larga caída en sus precios, alcanzando cuotas que no veía desde...
En base a los dichos de Evans, miembro de la FED , el día de ayer comentó que para la Reserva Federal seria mucho mas fácil realizar...
Los precios del níquel han subido más del 4% hoy, lo que lleva la recuperación a cerca del 50% durante el año. Ya que...
Resumen: Los puntos de referencia de EE. UU. un poco más arriba de la apertura Weds marcó la segunda ganancia consecutiva...
Resumen: Señal de compra técnica en Bitcoin Coinbase se enfrenta a una demanda por el listado de Bitcoin Cash Las monedas...
Resumen: Comienzo optimista de la negociación del jueves en los mercados de valores europeos La batalla comercial internacional,...
Ferrovial Ferrovial se impuso la titánica misión de vender su división de servicios hace tiempo. Y sigue en...
Resumen: Ha habido un cambio significativo en el sentimiento del mercado en las últimas horas, como resultado, los rendimientos de los bonos...
Resumen: IPC húngaro se publicará antes del mediodía Solicitudes semanales de desempleo de los EE. UU. Inventarios mayoristas...
Luego de que el Nasdaq presentase una caída en los últimos días equivalente al alza que había sostenido durante dos meses,...
La onza de Oro supera los 1500 USD la onza este miércoles, nivel que no llegaba desde abril del 2013, en un contexto de incertidumbres...
La incertidumbre vuelve a la cartelera principal, y se hace presente en la cotización de los principales índices bursátiles mundiales...
Datos que nos hacen pensar que el Bitcoin podría estar actuando como refugio ante caídas bursátiles y ralentización económica. 1....
Resumen: Inventarios del DOE: + 2.4M vs -2.9M exp Primera subida en 8 semanas; Aumenta la producción de EE. UU. el WTI se reduce considerablemente...
Resumen: Los índices estadounidenses comenzarán en rojo Las acciones se desvanecen antes de la campana de apertura; Trump...
Resumen: El cruce NZDUSD se hunde después de la decisión de RBNZ El par USDCHF rebota en el nivel de soporte clave El cruce...
Los índices se recuperaron hoy por la mañana, pero cayeron con la apertura de los EE. UU. a medida que aumenta la presión sobre...
Summary: 3 recortes de tipos bancarios El movimiento más grande visto en NZD; AUDNZD apunta a la resistencia Los...
