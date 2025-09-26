Commodity Wrap - PETROLEO, SOJA, ORO, COBRE
PETROLEO Los precios del petróleo se desplomaron cuando se anunciaron los nuevos aranceles de China. Brent disminuyó más...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: Los mercados de valores europeos comienzan a subir el miércoles después de un repunte decente en Wall Street La...
Resumen: Publicación del inventario de crudo de EE. UU. entre los más importantes de hoy PMI de Canadá para julio...
Resumen: RBNZ reduce sus tipos en 50 pb, sorprendiendo a los participantes del mercado que esperaban una reducción de 25 pb El...
Con una leve alza cotiza en el mercado spot la paridad NZD/USD, el precio de apertura fue de 0.65245, oscilando entre 0.65854 y 0.65073 como cotización...
Ayer vimos cómo retrocedía la bolsa en medio de nuevas noticias y acusaciones entre Estados Unidos y China, al parecer, tenemos nuevas rencillas...
Nos encontramos en un panorama de conflictos polítcos que han generado decepciones a los inversionistas de renta variable. La semana pasada vimos...
Resumen: Los mercados de EE. UU. suben más antes de la sesión de efectivo El lunes fue la mayor caída en un solo...
TD Bank ha emitido una recomendación para EURUSD. El Banco recomienta tomar una posición corta en los siguientes niveles: Entrada (a...
Resumen: La escalada de la guerra comercial desencadena el pánico en los índices GBPUSD rebota en el nivel de soporte en 1.2100 AUDUSD...
Resumen: El último aumento en el cruce USDNOK ha sido causado por un débil sentimiento del mercado, que ha hundido los precios del...
Deutsche Bank ha emitido una recomendación sobre AUDJPY. El Banco recomienda tomar una posición corta en los siguientes niveles: Entrada (a...
Resumen: Los mercados de renta variable europeos han comenzado el día con subidas moderadas de precios Los pedidos de fábrica...
Resumen: Bullard de la Fed tomará hoy la palabra API publicará el informe sobre el cambio semanal en los inventarios de petróleo La...
Resumen: Los índices de EE. UU. experimentaron fuertes caídas el lunes a raíz de la escalada de la guerra comercial Estados...
Como ha sido noticia el día de hoy, el yuan chino toca mínimos de 11 años y el mercado da por hecho que es debido a políticas...
Resumen - China no retrocede y baja la renta variable global - S&P 500 (US500) alcanza la zona de soporte clave - Diamond Offshore Drilling (DO.US)...
Cuatro días de fuertes caídas en los índices. US100 lidera las caídas con una bajada del 2.7%, US500 y US30 pierden...
IFR ha emitido una recomendación para EURUSD. El Banco recomienda tomar una posición pendiente (larga) en los siguientes niveles: Buy...
Resumen: El conflicto entre Estados Unidos y China está empeorando Caídas en las bolsas de todo el mundo FRA40 prueba el soporte...
