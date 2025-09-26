Oportunidad: EOS
Resumen: El precio del Bitcoin aumenta ante la debilidad del yuan Parte de la demanda de EOS visible alrededor de los precios actuales Recomendación: Largo...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: Los mercados de renta variable europeos comienzan una nueva semana de negociación más baja tras los fuertes descensos en...
IAG IAG, la aerolinea ha obtenido un beneficio consolidado a nviel de Holding de 806 millones de euros en el primer semestre, un 42,7% menos que un...
REPSOL Tras que Credit Suisse y HSBC respaldaran la cotización de Repsol, ahora es el turno de Fitch, que mejora la calificación...
Resumen: Se espera que la inflación turca se haya acelerado en julio PMI de servicios de países europeos y primeros datos de España,...
Resumen: Los medios de comunicación estatales chinos cuestionan si las conversaciones comerciales con los EE. UU. tienen sentido después...
Pasado el mediodía americano y a la espera de las palabras del presidente de los Estados Unidos sobre el comercio con la Unión Europeo desde...
En este vídeo analizo la situación de riesgos geopolíticos (Guerra Comercial, Brexit, Iran), la situación económica...
Resumen: La economía de los EE. UU. agregó 164k nuevos empleos el mes pasado El crecimiento salarial aumenta 3.2%, más de...
Los índices europeos están a la defensiva el viernes después de que el presidente Trump anunciase más aranceles a las importaciones...
Resumen: el par EURUSD está en una tendencia bajista El último movimiento de corrección fue del mismo tamaño que los...
Morgan Stanley ha emitido una recomendación para el par de divisas USDCAD. La entidad recomienda tomar posición larga en en par mencionado,...
Resumen: El viernes empieza con sangría en los mercados de renta variable europeos. DAX alemán por debajo de 12000 puntos Caídas...
FAES FARMA Faes Farma ha obtenido un beneficio neto de 36,6 millones de euros en el primer semestre del año frente a los 29,1 millones...
Resumen: El informe de empleo de EEUU es la publicación más importante programada para hoy Las ventas minoristas de la UEM se publicarán...
Resumen: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá nuevos aranceles del 10% sobre los restantes $ 300...
Debido a las declaraciones el día de ayer por el presidente de la FED, el dólar logró recuperarse un poco en el cierre de la sesión...
Hoy Jueves 1 de Agosto, tras la interesante jornada del día de ayer, focalizada en torno a la reunión de la Reserva Federal, Donald Trump...
Frente a una baja de tasas por parte de la FED en EEUU, la única razón para bajarla fue contrarestar el efecto de los riesgos que existen...
Finalmente se conoció la cita de la Reserva Federal ayer miércoles por la tarde americana, y su elección de bajar los tipos de interés...
