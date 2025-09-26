Apertura Americana: ISM pierde pronósticos; Las acciones buscan recuperarse de la caída de la Fed
Resumen: ISM PMI de fabricación: 51.2 vs 52.0 exp El componente de empleo también cae por delante de la PFN S&P500...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen - El precio de las acciones de United Parcel Service (UPS.US) se recuperaron tras de la publicación de sus resultados - El negocio operativo...
Resumen: BOE vota por unanimidad para mantener las tasas sin cambios No hay anuncios importantes en la conferencia de prensa. GBPUSD...
Resumen - Los índices americanos se desplomaron después de que la Fed redujera los tipos de interés - No se descartaron más...
Resumen: Los índices europeos comienzan las operaciones del jueves algo más bajas después del recorte de tasas de la Fed DAX...
Resumen: PMIs de economías Europeas ISM manufacturero de EEUU Decisión de tipos del BoE, el banco central de la República...
VISCOFAN Viscofán tras la presentación de resultados destaco la caida del beneficio neto del 30,5% en el primer semestre...
Resumen: El recorte de tipos de la Fed decepciona a los participantes del mercado, lo que hace que el dólar suba más, los bonos y las...
Datos clave petróleo Llega al Golfo Pérsico un segundo buque de guerra enviado por la Royal Navy británica a raíz del...
El petróleo, al ser un indicador sobre el apetito por riesgo, retrocede tras tocar la directriz bajista de mediano plazo. Por otra parte, los inventarios...
El FOMC ha decidido reducir los tipos de interés en 25 pb en la reunión de julio y finalizar el programa de reducción del balance....
Resumen: S&P500 cerca de máximos históricos por delante de la Fed Informe ADP sólido pero no espectacular Apple con...
Resumen: EIA inventarios de crudo -8.5M Séptimo drawdown consecutivo. -10.8M la semana pasada El petróleo alcanza su nivel más...
El dólar estadounidense cotiza sin cambios y los índices de renta variable suben ligeramente, ya que los inversores esperan la decisión...
Resumen: La inflación australiana para el segundo trimestre se recuperó más de lo esperado, el dólar australiano gana...
Resumen: El Secretario de Tesorería de EEUU Steven Mnuchin anuncia nueva normativa en criptomonedas Blockchain.com, creador de más...
Resumen: FTSE más bajo después de alcanzar el nivel más alto desde agosto de 2018 Las decisiones del Banco Central...
JP Morgan ha emitido una recomendación sobre USDCHF. El Banco recomienda tomar una posición corta en los siguientes niveles: Entrada (a...
Resumen: El zloty polaco muestra debilidad sin razones específicas La aceleración de la inflación plantea preguntas sobre...
