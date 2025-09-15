▶️ Audio de Mercados
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Los mercados globales siguen enfrentando incertidumbre debido a la guerra comercial iniciada...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El peso chileno inició la jornada con una depreciación, cotizando en 952 pesos por dólar, en un contexto de fortalecimiento del...
El mercado está viviendo una situación convulsa tras la imposición de aranceles a Canadá, México y China, con índices...
Los precios del petróleo se hunden a mínimos de los últimos tres meses, con el crudo Brent cayendo a 71,26 dólares por barril...
Los datos económicos de hoy serán objeto de un elevado escrutinio, ya que los mercados siguen reaccionando a las crecientes tensiones comerciales...
Los aranceles de Trump entraron en vigor oficialmente a las 00:00 EST de hoy, imponiendo aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá,...
El dólar registró una jornada bajista en Chile, cotizando en $953 pesos por dólar, influenciado por buenos datos del PMI de China...
El peso mexicano se mantiene estable frente al dólar en la jornada de hoy, con un leve avance del 0,1%, mientras los inversionistas siguen de cerca...
El mercado de valores de EE. UU. extiende sus caídas hacia el final del día. El dólar estadounidense y las criptomonedas también...
Crédit Agricole ha emitido una recomendación para el par de divisas AUDUSD. Crédit Agricole recomienda tomar una posición...
OPEP+ planea seguir adelante con el aumento de producción de petróleo en abril tras múltiples retrasos. Una de las razones detrás...
Donald Trump anunció que los nuevos aranceles sobre productos agrícolas externos entrarán en vigor el 2 de abril. Trump: "Los...
Crédit Agricole ha emitido una recomendación para el par de divisas NZDUSD. Crédit Agricole recomienda tomar una posición...
Los inversores en los mercados europeos están siguiendo de cerca los acontecimientos geopolíticos relacionados con la resolución del...
Taiwan Semiconductor Manufacturing tiene la intención de invertir 100.000 millones de dólares en instalaciones de fabricación de chips...
Los primeros minutos de la apertura de la sesión en efectivo en Wall Street parecían prometedores. Los índices, aunque lentamente,...
Estados Unidos - Datos ISM para febrero: Empleo en manufactura ISM: actual 47.6; previo 50.3 Índice de nuevos pedidos en manufactura ISM:...
Inicio de semana con ganancias eufóricas ¿Se traslada a Europa el peso del apoyo militar a Ucrania? Las acciones de Rheinmetall suben...
