La inflación en Australia repunta, los PMIs de China decepcionan
Resumen: La inflación del segundo trimestre rebota al alza más de lo esperado, lo cual impulsa el crecimiento del "aussie" El...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen - La FOMC tomará su decisión de tipos hoy - Ralentización en la economía Europea, que se espera haya continuado...
Summary - Airbus (AIR.DE) sees 72% increase in operating profit in Q2 2019 - DAX (DE30) pulled back to the key support zone, FOMC decision in the spotlight -...
El Índice brasileño ha mantenido un canal alcista que se desarrolla desde enero del 2016, dentro de las cuáles ha pasado por distintos...
En la semana clave de la FED y los movimientos de los tipos de interés de EEUU, hemos observados datos macro económicos positivos que ponen...
El EURUSD toca fondo el día de hoy en la zona de los 1.111. En velas diarias (y más claramente en H4) se rompe una directriz bajista de corto...
El nuevo Primer Ministro británico, Boris Johnson, adopta una postura más agresiva contra la Unión Europea demandando una renegociación...
Resumen: Los índices de EE. UU. comenzarán a bajar después de la liquidación en Europa DE30 cae más...
Resumen Venta masiva en el mercado GBPUSD FRA40 retrocede después de alcanzar un nuevo ATH Fuerte movimiento al alza en...
Oro - El precio del oro se mantiene cerca del nivel de resistencia en 1.430 dólares mango - Dos ciclos tasa de corte anterior de los Estados...
La decisión más esperada del banco central se tomará este miércoles. Se espera el primer recorte de tipos de interés...
TD Bank ha emitido una recomendación para el par de divisas USDJPY. La entidad recomienda tomar posición larga en el citado par, atendiendo...
Resumen: GBP cae aún más para negociar cerca de mínimos de 2 años frente a USD y EUR El brexit es la principal causa...
Resumen: Borish Johnson presiona por un Brexit sin acuerdo si los líderes de la UE no están de acuerdo con sus demandas El índice...
Resumen El descenso de los beneficios y el aumento de los costes de combustible presionan a las acciones de Lufthansa (LHA.DE) el martes Bayer...
Resumen - Se ha visto a la inflación Alemana reduciendo ligeramente en julio - Un pack de datos importantes de EEUU antes de la decisión...
ACS Venimos de una semana donde el BCE le dio una ducha fría a los mercados con su enfoque más "dovish"....
Resumen: El Banco de Japón mantuvo la configuración de la política monetaria sin cambios y recortó los pronósticos...
La libra esterlina está bajo una presión masiva, tras la declaración del gobierno británico de que el Brexit duro se llevará...
