Visión de Mercado y activos interesantes 29 de julio de 2019, por Pablo Gil
MACRO Global Europa: UK: Boris Johnson, el nuevo Primer Ministro en UK advierte que el gobierno hará todo lo posible para renegociar...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Deutsche Bank ha emitido una recomencdación sobre AUDJPY. El Banco recomienda tomar una posición corta sobre el par en los siguientes...
Resumen: S & P500 permanece cerca del máximo histórico del viernes Trump interviene nuevamente antes de la decisión...
Desde hace tiempo los clientes no paran de preguntar si debemos mirar los índices bursátiles con o sin dividendos. En este vídeo os...
Resumen: FRA40 se invierte después de alcanzar un nuevo ATH DE30 lucha por encontrar dirección FRA40 Los índices europeos...
Resumen: GBPUSD cae al nivel más bajo desde marzo de 2017 El gabinete del Brexit celebra su primera reunión sin acuerdo con las tensiones...
Bitcoin prices at the key support Trend remains positive Possible hammer candle on D1 interval Trade: Bitcoin buy at market Stop loss: 8000 Take...
Resumen: El Departamento de Justicia de EE. UU. aprueba la fusión de Sprint con T-Mobile Deutsche Boerse (DB1.DE) reduce...
Resumen: - Se ha visto al IPC Español acelerándose hasta un 0.6% interanual en julio - El índice Dallas Fed se espera que se recupere...
REPSOL Los resultados de la petrolera española impulsan en el parqué, la mayor subida en un dias en los últimos 3 años,...
Resumen: El yen japonés es la moneda principal más fuerte esta mañana antes de las reuniones del BoJ y la Fed Janet Yellen...
FAES FARMA Faes Farma ha obtenido un beneficio neto de 36,6 millones de euros en el primer semestre del año frente a los 29,1 millones...
Una nueva semana concluye, y pasado el mediodía americano los mercados reaccionan en positivo luego de haberse conocido que la economía de...
La reunión del BCE del 25 de julio de 2019 ha decepcionado a los inversores que esperaban alguna nueva medida de impulso monetario por parte de...
Resumen: El oro está en consolidación después del fuerte repunte al alza La plata cierra la divergencia con el oro. El nivel...
Thomson Reuters IFR emite la recomendación para el par EURGBP. La agencia recomienda una posición alcista pendiente a los siguientes...
Thomson Reuters IFR ha emitido una recomendación del cable GBPUSD. La agencia recomienda una posición en corto pendiente a...
El PIB del segundo trimestre de EE. UU. sorprende, el PMI manufacturero disminuye La recesión en Europa se profundiza La recuperación...
Resumen: La economía de EE. UU. Se expande más de lo esperado en el segundo trimestre El consumo privado experimenta un fuerte repunte...
Resumen: EURJPY se recupera de la zona de resistencia El BCE pronto reducirá las tasas de interés BoJ probablemente...
