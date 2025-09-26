Apertura Europea : Séptimo aniversario del “whatever it takes” de Draghi
Resumen: Los mercados europeos de renta variable se disparan tras la reunión del BCE Hoy es el séptimo aniversario de las...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: El PIB de EEUU del 2º trimestre parece ser el evento del día Lecturas de segunda categoría antes de que salgan los...
Resumen: La inflación japonesa se desacelera más de lo esperado, aunque los precios subyacentes permanecen intactos Los funcionarios...
Luego de que el FMI redujera las proyecciones de crecimiento mundial en 0.2 puntos porcentuales junto con un PMI Manufacturero Alemán 2 puntos por...
En plena semana donde tenemos reportes de resultados de las empresas estadounidenses, hemos visto la noticia de que la administración Trump quiere...
Resumen: S&P500 retrocede desde nuevos máximos La rápida caída de los índices europeos pesa sobre el sentimiento Tesla...
La FED ha preanunciado su intención de bajar las tasas de interés a finales de este mes, al menos en 0.25% aunque algunos no...
La reunión del BCE no trajo cambios en la política monetaria y solo promesas vagas relacionadas con septiembre. Si bien es probable que el...
La divisa europea cotiza débil este día miércoles a la espera de la reunión del Banco Central Europeo (BCE), y su anuncio de...
Resumen: - Señal de cambio de tendencia - La formación de cabeza y hombro se puede ver en la tabla - El precio rompió...
Resumen: Draghi: "La previsión está empeorando cada vez más" El mercado inicial retrocede EURUSD rebota desde...
Resumen: El BCE mantiene los tipos sin cambios en línea con las expectativas El euro se mueve ligeramente más alto y luego cae La...
Los principales índices de EEUU, tales como el S&P500 (US500 en xStation5) y el Nasdaq (US100 en xStation5) se encuentran en máximos...
Resumen: El comienzo de la jornada del jueves ha sido positivo, con las mayores ganancias registradas en Francia La reunión del...
Resumen: La decisión de tipos del BCE será el evento clave del jueves Se espera que el CBRT hará un gran recorte Órdenes...
GLOBAL DOMINION Como proveedor de tecnología digital su modelo de negocio ha ido creciendo exponencialmente diversificando...
Resumen: El dólar australiano está bajo presión tras los comentarios del gobernador del RBA Lowe Wall Street (SP500 y...
La Lira Turca ha mantenido su apreciación frente al dólar estadounidense, mostrando máximos decrecientes a partir del 5 de Mayo. Si...
El Oro, activo refugio ante riesgos inflacionarios, ha experimentado un alza de 11.48% desde el 22 de mayo. Actualmente se encuentra lateralizado entre...
Resumen: Los puntos de referencia de Estados Unidos han cambiado poco el día de hoy. 21 sesiones de trading sin un movimiento del...
