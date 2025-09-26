Petróleo sube tras los datos de inventario
Resumen: Los inventarios de petróleo crudo muestran una gran caída (-10.8M) Sorteo similar a API y segundo más grande...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
RESUMEN: Boris Johnson se convierte en el nuevo Primer Ministro del Reino Unido La decisión sobre los tipos de interés del BCE de...
Sin recuperación a la vista en Europa, el BCE enfrenta una vez más un desafío: cómo reactivar la economía. El programa...
Resumen: EEUU observa cómo su industria de criptomonedas decae Irán no consigue los permisos necesarios para la importación...
Resumen: Los datos de referencia de los Estados Unidos han cambiado poco al mercado 21 sesiones de trading sin un movimiento del 1% para el S&P500 Facebook...
Resumen: La moneda única y los mercados de valores bajan Las últimas encuestas de la industria del bloque decepcionan. Deutsche...
Resumen: El índice ruso continúa disminuyendo por segunda semana consecutiva El mercado de valores está en una...
Resumen: El PMI manufacturero alemán alcanza su nivel más bajo de los últimos 84 meses en julio, según datos...
El PMI manufacturero alemán cayó a 43.1 pts., el más bajo desde 2012 Ambos PMI franceses disminuyeron, el PMI compuesto de la...
Resumen: PMIs preliminares de las principales economías de Europa de julio PMIs de EEUU, ventas de nuevas viviendas de junio Publicación...
Resumen: El dólar australiano lidera las pérdidas en la cesta del G10 después de que Westpac adelantase su llamada con...
El dólar se fortalece frente al peso chileno y obtiene otra jornada alcista. La divisa estadounidense llegó a $693,30, lo cual significó...
Resumen: Señal bajista (envolvente bajista) en US500 La plata rompió la resistencia clave. CHFPLN con...
Resumen: Nuevo PM del Reino Unido anunciado Boris Johnson gana con el 66% de los votos. El GBPUSD se mantiene cerca del nivel...
Los mercados europeos se encuentran entre los mayores ganadores del martes impulsados por el aumento en la esperanza de recorte de tipos antes...
Resumen: El DAX alemán gana más del 1% tras las dos primeras horas de negociación La resistencia técnica clave...
Resumen: El par no ha podido moverse por encima de la media de 200DMA. El dólar estadounidense podría apreciarse antes de la...
Resumen: Se espera que el banco central h úngaro mantenga los tipos sin cambios Ventas de viviendas existentes de EEUU e índice regional...
BANKIA Bankia destaca por se el banco que más acusa el inicio del debate de investidura en el Congreso de los Diputados. Las negociaciones...
Deutsche Bank ha emitido una recomendación para EURCHF. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par en los siguientes niveles: Entrada (a...
