El USD al alza en todos los cruces, el techo de la deuda de Estados Unidos se incrementa
Resumen: El repunte del dólar estadounidense por la mañana registra las mayores ganancias contra el NZD y el NOK La Casa Blanca y...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Los precios del par USD/CLP ya llevan un alza acumulada de 11 pesos en los últimos 5 días, acercándose a una zona de resistencia muy...
El petróleo Brent abre esta semana a un 2.3% al alza respecto al cierre del pasado viernes. Uno de los principales catalizadores de movimiento se...
Resumen: Pequeñas ganancias observadas en los índices de Estados Unidos después de la venta masiva del viernes Trump...
MACRO Global Europa: UK: se espera que este miércoles, Boris Johnson sea oficialmente designado como sucesor de Theresa May. En Bruselas...
Resumen: Señal en el intervalo W1 - envolvente bajista Oportunidad para una corrección a la baja. La temporada de resultados en...
Resumen: Otras renuncias como Boris acercándose a PM La votación se cierra esta noche; anuncio esperado mañana Estrella...
Resumen: El mercado de valores europeo comienza el lunes con buen pie Esta semana podría ser crucial para los inversores debido...
Resumen: El índice Reginal Fed de Chicago parece ser la única lectura notable programada para el lunes Kurado, del BoJ, hablará...
BANKINTER La agencia de calificación Moody's ha elevado un escalón la nota crediticia a largo plazo desde “Baa2“...
Resumen: La coalición de gobierno de Japón, el Partido Demócrata Liberal y Komeito, lograron ganar las sextas elecciones consecutivas...
Concluye la tercera semana del mes de Julio con un “sabor bajista” en los principales índices bursátiles, y un dólar debilitado...
Resumen - La confianza del consumidor de la Universidad de Michigan no cumple con las expectativas - S&P 500 (US500) encontró algo de apoyo...
Resumen: El oro volvió a probar el soporte en 1438 $ El rally continúa después de un momento de lateralidad. Comercio:...
Resumen: Rally récord en plata, movimiento ascendente de más del 7.5% esta semana Oro en los niveles más altos desde principios...
A finales de este mes tendrá lugar la reunión del BCE y de la FED, y se esperan cambios en las políticas monetarias con movimientos...
Resumen: El crecimiento del PIB chino en el segundo trimestre cumple con los pronósticos, el dato para junio llega por encima de las...
Resumen: Bayer (BAYN.DE) podría ver reducida su multa de 2.000 millones de dólares a un rango de 150-250 millones de dólares DAX...
AMADEUS Amadeus se encuentra entre las 100 compañías tecnológicas mas prestigiosas del mundo, tras la publicación de la...
