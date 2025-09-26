Calendario económico: Ventas minoristas canadienses en el punto de mira
Resumen: Las ventas minoristas Canadienses de junio entre las lecturas con mayor prioridad Datos preliminares respecto a la confianza del consumidor...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Resumen: Las ventas minoristas Canadienses de junio entre las lecturas con mayor prioridad Datos preliminares respecto a la confianza del consumidor...
Resumen: El dólar estadounidense gana terreno esta mañana después del desplome del jueves tras los comentarios moderados...
Día algido para los mercados internacionales. OIL Ventas masiva en el crudo Brent debido a diversos factores que afectan tanto...
A pesar de haber conformado recientemente un nivel mínimo del año, y mantener una importante tendencia a la baja, la Libra Esterlina ha alcanzado...
El par ha experimentado su tercera sesión mensual con ganancias alcanzando zona de máximos cercanos a 0,9050. Se puede apreciar en el...
La pérdida de valor de la divisa británica también impacta en el par GBP/JPY que forma su nivel de piso anual cerca de 134,00,...
Resumen: Los puntos de referencia de Estados Unidos se mantienen cerca de mínimos semanales Philly Fed encabeza las estimaciones;...
Resumen: - Galapagos y Gilead Science anunciaron mayor cooperación durante el fin de semana - Galaad invertirá enormes cantidades...
Resumen: El BCE despierta dudas sobre su "objetivo de inflación inferior pero muy cercano al 2%" Un posible cambio en esta...
Thomson Reuters IFR emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. La agencia recomienda tomar una posición pendiente...
El precio del níquel atraviesa otra impresionante jornada, a pesar del riesgo asociado a la renta variable, y los cambios en el mismo se deben a...
Resumen: Ventas minoristas M / M: + 1.0% vs -0.3% exp. -0.6% antes La quinta vez en 6 meses el gasto del consumidor supera las previsiones FTSE...
Resumen: - El cobre se negocia en medio de la incertidumbre relacionada con los conflictos comerciales y la condición de la economía...
Resumen: Las acciones europeas se desploman en la apertura DAX (DE30) intenta rebotar en la zona de apoyo El precio...
Resumen: - La libra británica espera la publicación de los datos de ventas minoristas - Se espera que la producción industrial polaca...
Resumen: El dólar australiano cotiza en alza luego de un informe de empleos para junio El Banco de Corea reduce tipos de interés...
Los últimos informes publicados desde el calendario económico han impactado en el comportamiento de la Libra Esterlina. No solo en su cotización...
Resumen: Inventarios de EIA: -3.1M La gasolina y los destilados muestran incrementos considerables. El petróleo sigue bajo presión...
Resumen: IPC canadiense Y / Y: 2.0% vs 2.0% exp Las medidas básicas han cambiado poco; CAD deriva más abajo Wall...
OIL El huracán en el Golfo de México ha reducido la producción de petróleo en un 75%, podría afectar los inventarios...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor