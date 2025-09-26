Análisis Técnico: USDCAD
Resumen: USDCAD está operando en una baja Tendencia sobre soporte Una oportunidad para un movimiento hacia el nivel 1.3000. Empecemos...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: El precio del petróleo perdió terreno ayer debido a la suavización de la postura de Estados Unidos en relación...
En este vídeo Pablo Gil analiza la situación actual de los mercados, el cambio de sesgo de los Bancos Centrales y cual es en mi opinión...
Resumen: Von der Leyen espera que el conflicto entre EE.UU. y la UE se resuelva sin imponer aranceles a los automóviles DAX...
Resumen: Reino Unido IPC Y / Y: + 2.0% vs + 2.0% exp. + 2.0% antes El GBPUSD bajó a su nivel más bajo desde marzo de 2017 Las...
Telefónica Telefónica en un sector cada vez más repartido entre sus competidores, ha decidido buscar incrementar sus...
Merlin Properties La Socimi Merlin Properties prepara el salto para cotizar también en la bolsa portuguesa. La dirección...
Resumen: - La inflación del Reino Unido en junio se mantuvo sin cambios en 2% interanual - Se espera que el crecimiento del precio canadiense...
Resumen: "Tenemos otros $ 325 mil millones a los que podemos aplicarle una tarifa, si queremos", dijo el martes el presidente de Estados...
Resumen: Los principales bancos reportan los últimos resultados Goldman Sachs, JP Morgan y Wells Fargo en foco La temporada...
Ha habido algunos movimientos importantes en varios mercados. Hoy nos gustaría presentar los gráficos más interesantes desde...
Summary: Las ventas minoristas de Estados Unidos en junio superaron las expectativas. Las ventas en un grupo de control también...
Resumen: El Bitcoin cae tras los comentarios de Donald Trump China toma medidas sobre el criptominado ilegal El Ripple se aproxima a sus...
Resumen: Los datos salariales del Reino Unido superan los pronósticos, pero las solicitudes de desempleo aumentan La tasa de desempleo...
Resumen: La fuerza del franco suizo puede ser injustificada El SNB está listo para intervenir en el mercado de divisas, lo que limita la...
Resumen: El Parlamento Europeo vota hoy la candidatura de Ursula von der Leyen DAX (DE30) se mueve una muesca por debajo del mango...
Resumen: - Se espera que el índice ZEW alemán disminuya aún más en julio - Los datos de ventas y producción minoristas...
Resumen: El IPC de Nueva Zelanda se aceleró en el segundo trimestre, coincidiendo con la estimación Las actas de RBA apuntaban a...
Morgan Stanley ha emitido una recomendación para el par de divisas USDCHF. La entiad bancaria recomienda tomar posición corta en...
Resumen: Más ganancias observadas para los índices de Estados Unidos Índice de manufactura de Empire Fed: +4.3 vs...
