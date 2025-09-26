Visión Semanal 15 de julio de 2019, por Pablo Gil
MACRO Global Europa: UK: Boris Johnson se adelanta de nuevo en la intención de voto sobre Jeremy Hunt como futuro candidato...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: El índice del mercado de valores francés retrocede después de alcanzar máximos históricos FRA40 tuvo...
Resumen: El platino lentamente comienza a seguir otros metales preciosos. El lado fundamental, especialmente desde el lado de la inversión,...
Resumen: El PIB chino se desacelera a 6.2% Y / Y El cobre reacciona positivamente a otros datos chinos FTSE retrocede a 7500 El ritmo...
Resumen: Volkswagen aumenta los detalles de la alianza con Ford DAX (DE30) retrocede después de tocar la media móvil...
Las principales criptomonedas experimentaron caídas sustanciales durante el fin de semana pasado a medida que los inversores asimilaban las duras...
REPSOL Credit Suisse y HSBC respaldan la cotización de Repsol, donde deja via libre a subidas cercanas al 40%. En concreto, HSBC, ajusta a la...
Resumen: - Datos polacos en la agenda. - Se espera que el índice Empire NY se recupere enormemente - RBA publicará sus actas durante la...
Resumen: La economía china creció en el segundo trimestre al ritmo esperado por los analistas encuestados por Bloomberg Los datos...
Resumen: Los futuros apuntan al verde en Wall Street Los mercados de EE. UU. están listos para obtener ganancias semanales sólidas;...
La economía de la zona euro sigue mostrando una fuerte desaceleración junto a una inflación que se encuentra muy lejos...
Resumen: El presidente de EEUU critica el Bitcoin y advierte a Facebook La producción industrial crece en la Eurozona Las...
Resumen - El petróleo está cotizando al alza esta semana - Las tensiones en el estrecho de Ormuz están en aumento - WTI rompe por...
Resumen: Sin embargo, las expectativas de recorte de tipos de Powell en julio se consolida y los rendimientos de los bonos aumentan a medida que...
La lira turca cae un 0.80% contra el USD en la sesión de hoy, que se perfila sosegada para el resto del mercado de divisas. Esta caída está...
Resumen: Daimler (DAI.DE) se hunde tras otra advertencia de beneficios El DAX (DE30) mira hacia la zona de apoyo El...
Resumen: - Daimler (DAI.DE) se hunde después de otro profit warning - DAX (DE30) mira hacia la zona de soporte - El CEO de Deutsche Bank (DBK.DE)...
Resumen: - El par USDCHF cotiza por debajo de la media móvil de 100 períodos. - Se defiende la zona de resistencia clave. Oportunidad:...
Resumen: - Los datos de producción industrial de la Zona Euro, decepcionantes - El PPI estadounidense apunta a una deceleración de la inflación...
BANKIA El banco nacional Bankia ha confirmado a la CNMV que su cartera de hipotecas referenciada al IRPH (Índice de Referencia de Préstamos...
