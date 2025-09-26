El Dólar estadounidense al alza tras el dato de inflación
Resumen: La inflación general de Estados Unidos para junio cumple con las expectativas Los precios básicos suben un poco más...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Platino: Un aumento gigantesco en la demanda de inversión en el primer trimestre del año, principalmente de los fondos ETF El...
Resumen: Brent Oil supera los $ 67 mientras los barcos iraníes se acercan a los buques del Reino Unido El mercado se basa en las ganancias...
Resumen: El DAX alemán tiene una rentabilidad inferior a la de otros índices de Europa Occidental El impulso a la...
Resumen: -El DAX detuvo el retroceso en la zona de soporte - La estructura de tendencia alcista está intacta - Los bancos centrales...
Naturgy Naturgy ha comunicado que las inversiones de su filial de distribución de gas Nedgia las ha paralizado tras el efecto...
Resumen: La cuenta de la última reunión de la Fed ha cimentado las expectativas con respecto a un recorte de tipos a finales de este...
Resumen: - El BCE publicará las actas hoy, el informe de WASDE se publicará por la tarde. - Segundo día de testimonios en el Congreso...
Hoy miércoles por la mañana, y en una jornada en donde se conocerán las minutas de la Reserva Federal a las 2:00 pm hora Nueva York,...
Resumen: Inventarios de petróleo crudo: -9.5M vs -1.9M exp. -1.1M antes Caída comparable a la lectura API de la noche anterior El...
Resumen: Las acciones reciben un impulso del presidente de la Fed Powell insinúa fuertemente los inminentes recortes de tipos S...
Resumen: Sólidos datos de la economía británica. Existe la posibilidad de un QE masivo del BCE. Oportunidad: corto EURGBP SL:...
Los comentarios de Powell debilitan al dólar estadounidense antes del próximo evente monetario importante: las actas del FOMC. Powell...
Resumen: CHFPLN está operando dentro de un amplio rango de consolidación. El gráfico diario insinúa que los compradores...
Los resultados empresariales del segundo trimestre en EEUU se conocerán a principios de la próxima semana. Cabe esperar que no sólo...
Resumen: PIB del Reino Unido M / M: + 0.3% vs + 0.3% exp. -0.4% antes Tanto la producción industrial como la manufacturera se recuperan. El...
Resumen: Fresenius Medical Care (FME.DE) intenta recuperar algunas de las pérdidas de ayer DAX (DE30) se hunde por debajo...
Resumen: - Se espera que el Banco de Canadá deje los tipos sin cambios - Powell comparecerá en la Cámara de Representantes. -...
Resumen: Negociadores comerciales de Estados Unidos y China recibieron la llamada telefónica el martes, según la Casa Blanca. La...
Resumen: Los índices de Estados Unidos cotizan a la baja por segundo día consecutivo. S&P500 de vuelta hacia el nivel...
