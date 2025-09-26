Vídeo Pablo Gil: "El mercado a la espera de otra dosis de estímulos monetarios este mes"
En el caso de la FED está descontado con un 100% de probabilidad que los tipos bajarán 0.25% el 31 de julio, pero además el mercado...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: Irán, paraíso del criptominado; los mineros, la pesadilla de Irán BTG Pactual (banco de inversión brasileño) se...
Comencemos el análisis de hoy con el gráfico de GBPUSD. La apreciación del dólar, las lecturas macroeconómicas peores...
Deutsche Bank ha emitido una recomendación sobre EURGBP. El Banco recomienda tomar una posición larga sobre el par en el siguiente nivel: Entrada (a...
Resumen: La libra se desliza antes de la publicación del PIB (miércoles 9:30) El GBPUSD cae por debajo de 1.25; EURGBP cerca de 0.90 Ocado...
Resumen: La cotización fluctua alrededor de la zona de soporte crucial Una amplia divergencia entre Ripple y Bitcoin Oportunidad:...
Resumen: Las acciones europeas abren a la baja después de las caídas en Estados Unidos y Asia DAX rompe por debajo del soporte...
AMPER Amper, sigue desarrollando su plan estratégico 2018-2020 con el foco en la adquisición de empresas que le permitan aumentar su ‘core...
Resumen: Datos de segundo nivel de las economías europeas el martes Otro informe del mercado laboral de Estados Unidos se publicará...
Resumen: Los índices de EE. UU. finalizaron la sesión del lunes con caídas moderadas; también se ha observado un sentimiento...
Resumen: Los puntos de referencia de acciones de Estados Unidos comienzan a bajar S & P500 rompiendo la nube H1 Apple comenzará...
Resumen de operaciones: MACRO Global ❑ Europa: • UK: tanto Jeremy Hunt como Boris Johnson, candidatos...
Morgan Stanley ha emitido una recomendación sobre GBPAUD. El Banco recomienda tomar una posición corta sobre el par en los siguientes...
El índice de la bolsa alemana logró aprovechar la última ganancia en los EE. UU. y alcanzó los nuevos máximos del...
Resumen: TRY cae mientras el jefe del Banco Central es despedido Erdogan una vez más interfiriendo en la política monetaria Las...
Resumen: Suave arranque de la sesión actual para los mercados de renta variable europea Los bonos griegos pierden valor nuevamente con el...
ENAGÁS Las compañías gasisticas , muy especialmente las gasísticas, recibieron la semana pasada un fuerte...
Resumen: La lira disminuye mucho frente al dólar estadounidense después de que Erdogan despidiera al gobernador titular del CBRT China...
