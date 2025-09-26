CIERRE SEMANAL - 05 de Junio de 2019
Comienza la segunda mitad del año con importantes movimientos hoy viernes tras la publicación de los datos de empleo en los...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
NFP sorprende, tarea desafiante para la Fed Continúa la depresión industrial Los PMIs disminuyen en Asia en todos los ámbitos Estados...
A partir del intervalo W1, podemos ver que el oro continúa su tendencia ascendente y el impulso ascendente se ha acelerado después de la...
Resumen: La economía de EEUU suma un total de 224.000 nuevos empleos generados El salario medio por hora crece hasta el 3.1%, algo por debajo...
Resumen: - Divergencia bajista en el indicador RSI Oportunidad: corto DAX Objetivo: 12 460 Sl: 12 660 Justificación: El índice...
El precio del café continúa su rally este viernes al abrigo de las crecientes preocupaciones acerca del riesgo de heladas en zonas...
Resumen: Los índices europeos comienzan a cotizar el viernes con modestas caídas El DAX (DE30) puede hacer un movimiento...
Resumen: El informe de empleo de EEUU podría confirmar una disminución en los tipos en el mes de julio Los datos de Canadá...
Másmovil Entrar en el selectivo español suele ser positivo para un valor ya que se gana visibilidad y acceso a los inversores. Así...
Jornada tranquila hoy jueves 4 de Julio debido al cierre de Wall Street por la celebración del “Día de la Independencia” en los...
En un día de pocos movimientos en los mercados, dada la festividad en Estados Unidos, el de las criptomonedas ha sido el mercado que se ha llevado...
En una jornada con baja volatilidad y volumen de negociación, a raíz del Día de la Independencia en Estados Unidos, los mercados de...
Resumen: - Genuine Parts Company se centra en las piezas de repuesto para los sectores automotriz e industrial. - Estados Unidos sigue siendo el mercado...
El informe de creación de nuevos empleos no agrícolas (NFP) del mes de mayo mostró débiles resultados, acelerando el debate...
Resumen: - La Comisión Europea no buscará acciones disciplinarias contra Italia - El FTSE MIB (ITA40) superó el nivel de resistencia...
EURGBP (-d) El par se mueve dentro de un canal bajista desde mediados de 2017. Durante los últimos meses la libra se ha debilitado...
Resumen: Los principales índices abren hoy ligeramente al alza tras los nuevos máximos de Wall Street El DAX (DE30) parece...
Resumen: No hay sesión en Wall Street debido al Día de la Independencia Ventas minoristas de la zona euro. Algunos banqueros centrales...
Resumen: Se espera que los líderes de EE. UU. Y China realicen una llamada telefónica la próxima semana mientras buscan una...
Resumen: - Los índices de EE. UU. cotizan al alza la víspera del Día de la Independencia - Tesla (TSLA.US) salta en números...
