El US500 apunta de nuevo a máximos históricos pese a los débiles datos macro
Los datos macroeconómicos de hoy reflejan un débil repunte de las cifras del informe ADP por debajo de las expectativas, mostrando otro...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: - El informe de ADP muestra un aumento menor al esperado en el empleo - El ISM no manufacturero desciende al nivel más bajo desde julio...
Morgan Stanley ha emitido una recomendación sobre USDJPY. El Banco recomienda tomar una posición corta en los siguientes niveles: Entrada (a...
Resumen: Varias razones por las que el precio del Bitcoin se dispara los fines de semana El interés de las apps relacionadas con criptos...
La libra británica se ha encontrado bajo presión recientemente. Las decepcionantes lecturas de PMI publicadas entre hoy y ayer animaron a...
Los Bancos Centrales han cambiado su mensaje durante los últimos meses a favor de implementar nuevas medidas de estímulo. El mercado espera...
Resumen: El precio del algodón se está recuperando después de la presión negativa de los inversores y las tensiones...
Resumen: La renta variable europea avanza a pesar de los descensos en Asia DAX (DE30) comercia de nuevo en la vecindad de 12600...
Resumen: Se espera que PMI de servicios del Reino Unido se mantenga sin cambios, riesgos inclinados a la baja El informe de ADP mostrará...
REPSOL Las negociaciones recientes entre los países productores de petróleo (OPEP) añade incertidumbre a nuevas...
Resumen: Christine Lagarde, jefa del FMI, ha sido nominada formalmente para convertirse en una nueva presidenta del BCE; ¿Qué significa...
Resumen: - Los índices del mercado de valores de EE. UU. publican ganancias menores el martes - Coty (COTY.US) intenta recuperarse después...
TD Bank ha emitido una recomendación sobre NZDCHF. El Banco recomienda tomar una posición larga en los siguientes niveles: Entrada (a...
Resumen: Oro comenzó la semana a la baja tras el optimismo G20 El café sigue subiendo y el precio aún tiene espacio para...
Las criptomonedas vio un rallie importante esta primavera y una verdadera montaña rusa durante los primeros días del verano, con el...
Petróleo: - Los precios del petróleo se vieron afectados recientemente por los disturbios en Oriente Medio, la reunión del G20 y...
Resumen: Las acciones europeas cotizan a la baja el martes El DAX (DE30) retrocede hacia el precio de apertura de la semana Deutsche...
Resumen: EL par EURNZD alcanza un importante soporte técnico. Se espera que el euro aumente frente al dólar estadounidense en previsión...
"El Banco Central de Australia (RBA) ha decidido bajar los tipos de interés al 1% llevando la tasa a un nuevo mínimo histórico....
Acerinox El Ibex-35 se suma con subidas de la tregua comercial pactada en la reunión del G20 entre EEUU y China, dentro del selectivo...
