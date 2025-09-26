USD sin cambios tras los datos mixtos
Resumen: La versión final de Core PCE ha sido revisada ligeramente al alza El gasto personal decepciona, una revisión sustancial...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: La renta variable europea cotiza al alza a pesar de la caída asiática DAX (DE30)quiere testear por tercera...
Resumen: - Carrefour (CA.FR) anunció la venta de la participación mayoritaria en la unidad china - Carrefour China fue un obstáculo...
Morgan Stanley ha emitido una recomendación para USDJPY. El banco recomienda tomar una posición corta limitada sobre el par en los siguientes...
IAG IAG afirma que todas sus aerolíneas cumplen con la normativa sobre propiedad y control de la Unión Europea en caso de un Brexit...
Resumen: Las acciones asiáticas retroceden, las ganancias de oro y los bonos del Tesoro de EE. UU. avanzan en anticipación a la reunión...
Resumen: Inflación desde la UEM y los Estados Unidos. PIB del primer trimestre del Reino Unido (final), PIB mensual para abril de Canadá Ingresos...
Tras un turbulento mes de mayo, donde los mercados han sido azotados por el retorno de las guerras comerciales, se espera un apaciguamiento en las relaciones...
Resumen: Candidato del AKP admitió la derrota en la carrera electoral en Estambul, restaurando las bases democráticas en el país Las...
Resumen: - El cruce EURCAD ha estado operando lateral durante el último año - Ni Canadá, ni la UE estarán en el centro...
"En este vídeo se explica en que consisten las velas Heiking Ashi, como se interpretan y como aplicar las señales que generan en nuestra...
Resumen: Una tregua entre EE.UU. y China ayuda a la renta variable europea a recuperarse EL DAX (DE30) rompe, prueba y rebota en su nivel...
Resumen: Lecturas preliminares de inflación de Alemania y España Un montón de indicadores blandos de la CE para la economía...
Resumen: Los Estados Unidos y China habrían acordado una tregua en la guerra comercial en curso Trump advierte que habrá aranceles...
Varios son los motivos a los que se agarran los operadores para el sorprendente despegue del precio del Bitcoin que hemos visto durante los últimos...
En la búsqueda de información para detectar zonas de compra y venta en los mercados, encontramos en las correlaciones una alternativa de...
El precio del petroleo continua subiendo gracias a la caída de los inventarios de crudo, indicados en el informe de la Administración de...
Resumen: - Donald Trump continúa criticando a Powell - Nasdaq (US100) rebota en el nivel de Fibo del 23,6% - GOOGL.US sigue bajo presión...
Resumen: - Las reservas de petróleo crudo cayeron 12.79 millones de barriles - Los inventarios de destilados y gasolina también experimentan...
El par USDCHF reaccionó al soporte clave. Al observar el intervalo semanal, podemos ver que el par realizó el movimiento correctivo...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
