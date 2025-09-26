Criptos: El Bitcoin triplica su valor en lo que va de año
Resumen: El CEO de Ripple Brad Garlinghouse anuncia que está "largo" de Bitcoin, la criptomoneda que ha triplicado su valor enlo...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
El secretario del Tesoro de EE. UU. acaba de decir que el acuerdo comercial con China está listo en un 90%, lo que provocó el estallido del...
Resumen: La temporada de siembra está terminando en los Estados Unidos. La condición de los cultivos es la peor en muchos años...
Resumen: Los mercados bursátiles europeos se abren a la baja el miércoles después de una negociación mixta en...
Resumen: Los pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos para mayo son la lectura clave de esta tarde. Se espera que el banco central checo deje...
Resumen: RBNZ dejó los tipos sin cambios pero señaló una posible necesidad de actuar en el futuro China suspende las importaciones...
El dólar continua con su tendencia bajista tras la proyección de 2 o 3 bajas de tasas en EEUU en lo que queda del año, dictado por...
El entorno actual es de incertidumbre a nivel geopolitico, unido a el renovado tono "Dovish" de la FED, ha acelerado la cotización...
La preocupación en los principales países productores por condiciones desfavorables dio impulso a los precios del trigo durante las últimas...
Resumen: - La confianza del consumidor y los datos del mercado de la vivienda son decepcionantes - Dow Jones (US30) prueba el nivel de soporte...
Petróleo: El conflicto de Medio Oriente es el principal impulsor de los movimientos del precio crudo Estados Unidos impone nuevas...
Resumen: La libra puede haber terminado su profunda caída. El mercado de bonos apunta a la infravaloración de la libra...
AUDUSD Echando un vistazo a AUDUSD en el intervalo W1, podemos ver que el par está operando en una tendencia a la baja. El australiano aún...
"Pese a los riesgos geopolíticos existentes tanto las bolsas como los bonos están en tendencia alcista. De momento pesa más la...
Resumen: Los mercados de valores europeos abren a la baja debido a los riesgos relacionados con Irán DAX (DE30) cotiza cerca de...
Resumen: El Banco Central Húngaro tiene previsto dejar los tipos sin cambios Las publicaciones de venta de viviends de EEUU y la Confianza...
MásMóvil MásMóvil debuta hoy dentro del Ibex-35 sustituyendo a Técnicas Reunidas. La decisión del...
Resumen: Irán afirma que una vía diplomática se ha cerrado para siempre después de que Estados Unidos impusiera nuevas...
Durante la semana pasada, la zona del golfo de Pérsico vivió uno de los momentos de mayor tensión en lo que va del año. Un...
La semana pasada, el dólar vio un fuerte retroceso debido al mensaje dovish sobre las decisiones de tasas de interés en Estados Unidos. ...
