Los inversores recuperan el apetito por riesgo ante la caída del dólar
El dólar a nivel internacional ha retrocedido el día de hoy principalmente por el apetito al riesgo de los inversores. Al momento de hacer...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
El dólar a nivel internacional ha retrocedido el día de hoy principalmente por el apetito al riesgo de los inversores. Al momento de hacer...
El precio del Bitcoin se consolida en la jornada actual a raíz de un nuevo rally alcista registrado durante el fin de semana. El pasado...
Resumen: US100 cotiza cerca de máximos históricos Clara tendencia al alza presente en el gráfico. Aumenta el riesgo...
Video Vision de Mercado Resumen de operaciones: Macro Global Europa • UK: el sucesor de Theresa May como nuevo...
Las divisas europeas se recuperan El par CHFJPY respeta una zona de soporte Oportunidad: compra CHFJPY Stop loss: 105.75 TP: 115.00 Justificación:...
Resumen: Los mercados de valores europeos comienzan la jornada del lunes con ganancias moderadas Las acciones de Daimler (DAI.DE) se desploman...
Resumen: El índice IFO de junio se publicará poco antes del mediodía El índice regional Fed de Chicago de mayo se publicará...
Resumen: La moneda turca se fortalece esta mañana después de las eleccioenes en Estambul el domingo Se observa un ligero riesgo en...
Una de las principales criptomonedas del mercado, el Bitcoin, sigue sumando terreno en medio de las tensiones e incertidumbres que afectan los mercados...
Las fuertes expectativas que se crearon entorno a la Reserva Federal de Estados Unidos y su política monetaria "dovish" (abogando por...
Finalmente, la Fed tuvo su reunión de política monetaria y aunque se incrementan las “dudas” en el crecimiento de la economía...
El choque entre Estados Unidos e Irán ha disparado el precio del petroleo, todo esto provocado por la destrucción de un dron militar...
Resumen: Ventas minoristas canadienses M / M: + 0.1% vs + 0.2% exp Ex autos M / M: + 0.1% vs + 0.4% exp Loonie cae mientras el...
Petróleo WTI Ayer se observó un gran movimiento alcista en el mercado petrolero, con el WTI terminando el día 2.1% más...
Resumen: - Total adquirió el petróleo de Maersk el año pasado. - Grandes proyectos de gas natural en marcha. - Precio de las acciones correlacionado...
Morgan Stanley ha emitido una recomendación sobre el AUDUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga en los siguientes niveles: Entrada...
Resumen: El GBPUSD cotiza en una tendencia a la baja Un aformación de doble techo se puede ver en el gráfico Oportunidad:...
EURUSD (-d) Tras la ruptura de la tendencia el par ha generado un mínimo creciente. En el caso de superar 1.1345...
Resumen: El oro se mueve por encima de $ 1400 / oz en la tensión entre Estados Unidos e Irán USD la mayor caida en los principales...
Resumen: Lufthansa (LHA.DE) se enfrenta a una posible huelga de empleados Movimiento alcista del DAX (DE30) impulsado por PMIs optimistas Deutsche...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor