El Euro al alza por los datos optimistas del PMI
Resumen: - El PMI manufacturero francés salta de 50.6 pts a 52 pts en junio - Los datos alemanes son mejores de lo esperado pero la medida de...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: - Se espera que el PMI manufacturero alemán German muestre una ligera mejoría - Los PMIs manufactureros de EEUU permanecerán...
Merlin Merlin Properties estima comenzar a cotizar antes de fin de año en la bolsa portuguesa, mercado el cual ya esta presente y prevé...
Resumen: - Trump decide no tomar represalias contra Irán tras el ataque al drone estadounidense. - datos mixtos de los PMI asiáticos. -...
En la madrugada de hoy, en la conferencia de prensa del Banco central de Japón, se ha decido mantener la política monetaria expansiva de...
El Petróleo WTI avanzó más de un 4% desde el cierre de ayer superando los 56 USD, esto tras un incidente en el estrecho de Ormuz,...
Resumen: Grandes ganancias en los índices de EE. UU. índice de la Reserva Federal de Filadelfia muestra fuerte caída S...
Resumen: BoE vota 9-0 para mantener la tasa base en 0.75% Muévete en línea con los pronósticos pero el mensaje es...
Resumen: Ventas minoristas en el Reino Unido M / M: -0.5% vs -0.5% exp Clima insólitamente frío citado como culpable de la caída. Libra...
"El 19 de junio tuvo lugar la comparecencia del Presidente de la Reserva Federal J. Powell, ante la expectativa de un cambio de rumbo en la política...
Resumen: Los mercados continúan dependiendo de la decisión de la Fed El banco de Inglaterra tiene previsto anunciar...
BANKIA Bankia, a través de su presidente José Ignacio Goirigolzarri, ha asegurado que mantiene el objetivo de la entidad de...
El índice compuesto de China (CHNcomp), que agrupa las principales acciones del país asiático subió en la jornada 2,39% gracias...
Tras la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés en un rango de 2,25-2,5%. El mercado está atento al gráfico...
Resumen: Los índices de Estados Unidos cotizan planos antes de la decisión clave de la Fed. Se espera que el banco central...
El par EURGBP ha estado operando en un amplio rango durante mucho tiempo. Los últimos tres movimientos ascendentes fueron iguales en tamaño....
Resumen: Facebook da a conocer su estrategia relacionada con criptomonedas, contando con el soporte de Visa, MasterCard y PayPal JP...
Después de un volátil mes de mayo, los mercados mundiales se movieron fuertemente al alza anticipando que los bancos centrales una vez más...
Resumen: TNOTE ha alcanzado una importante zona de resistencia antes de la crucial reunión de la Fed La Fed no tiene motivos para comunicar...
Reino Unido IPC Y/Y: 2.0% vs 2.0% exp. Previo 2.1% La libra se mueve a mínimos de 5 meses GBPUSD en el foco sobre la Fed Antes...
