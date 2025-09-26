Apertura Europea : Los mercados europeos comienzan la negociación ligeramente a la baja
Resumen: Siemens (SIE.DE) planea reducir 2700 puestos de trabajo en la división de electricidad y gas DAX (DE30) intenta...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: - El FOMC anunciará su decisión de tipos a las 7:00 pm BST - Se ha visto acelerarse a la inflación Canadiense en mayo -...
MAPFRE La aseguradora española, Mapfre, con presencia en más de 49 países en los que destacan EE.UU y Brasil pagará 0.085...
Summary: Asian equities bounce back on hopes related to a Trump-Xi meeting in Japan later this month Weak Japanese trade data, better NZ CA for...
El sector tecnológico el indice Nasdaq de EEUU sube este martes un +1.7% principalmente por el optimismo ante una posible reunión...
El presidente de EEUU, Donald Trump, confirmó a través de su cuenta de Twitter que el presidente Chino Xi Jinping habría aceptado...
Resumen: Todos los puntos de referencia de Estados Unidos llamados a comenzar más alto S & P500 cerca de máximos Se...
Cobre: Las huelgas en la mina Chuquicamata en Chile, que es propiedad de Coldeco, están limitando la capacidad de producción en...
USDCAD El par USDCAD ha estado dentro de una tendencia alcista durante mucho tiempo. Los últimos tres movimientos de corrección fueron...
TD Bank ha emitido una recomendación sobre EURJPY. El Banco recomienda tomar una posición corta sobre el par a los siguientes niveles: Entrada (a...
Resumen: Mensaje de Mario Draghi durante el discurso de Sintra. El presidente del BCE abre la puerta a los recortes de tasas y más...
La Reserva Federal anunciará su última decisión política el miércoles por la noche (7 PM BST) en lo que bien...
El presidente del BCE, Mario Draghi, acaba de decir que, a menos que mejore la perspectiva económica, el Banco debería considerar aplicar...
Resumen: Los precios de la soja alcanzan la resistencia notablemente importante. La temporada de siembra de soya se ve mejor en comparación...
Resumen: Las ventas de automóviles en Europa aumentan por primera vez en nueve meses DAX (DE30) se hundió y probó...
Resumen: - Se espera que el índice ZEW de Sentimiento Económico se deteriore en junio - Mario Draghi y Mark Carney participarán...
INDRA Los títulos de la consultoria española, INDRA, han sufrido en la apertura semanal posicionándose en el peor puesto del Ibex...
Resumen: El dólar australiano pierde terreno en las primeras operaciones europeas tras el acta del RBA China recortó su cartera de...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: UK: tras la primera votación en la carrera para nombrar al nuevo Primer...
Deutsche Bank ha emitido una recomendación para elUSDCAD. El Banco recomienda tomar una posición larga sobre el par en los siguientes...
