EURUSD - recomendación de Morgan Stanley
Morgan Stanley ha emitido una recomendación sobre EURUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga sobre el par a los siguientes niveles: Entrada...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: US30 terminó la semana anterior más o menos plana. Se pueden dibujar dos niveles clave en el intervalo H1 Descripción...
Summary: US stocks to begin pivotal week little changed NY Fed manufacturing index posts biggest drop on record Trump “perfectly...
Resumen: Los mercados arrancan antes de los eventos clave. Concurso de liderazgo conservador en foco para el próximo PM El petróleo...
Thomson Reuters IFR ha emitido una recomendación sobre GBPUSD. La agencia recomienda tomar una posición larga del par en los siguientes...
Las criptomonedas extienden un rally La cota 0.37 ahora podria ser una zona de apoyo Oportunidad: largo Ripple Stop loss: 0.33 Take profit:...
Resumen: DAX (DE30) lucha por superar la mezcla de dos medias móviles ¿Deutsche Bank (DBK.DE) con otro plan de reestructuración? Lufthansa...
ArcelotMittal ArcelotMittal se viene caracterizando por ser un valor muy sensible a cualquier tipo de información, especialmente a...
Resumen: - Se ha visto caer al Índice New York Empire State en junio - El Foro del BCE sobre Banca Central comienza hoy en Sintra, Portugal -...
Resumen: Las acciones asiáticas cotizan ligeramente al alza al comienzo de una nueva semana. El dólar de Nueva Zelanda...
Resumen: Esta semana se publicaron muchos comunicados económicos de China, incluidos comercio exterior, inflación, nuevos...
Resumen: Ventas minoristas de mayo más o menos en línea con las expectativas. Revisiones sustanciales a los números del mes...
Resumen: El par USDCAD rompió por debajo del límite inferior del rango de consolidación Una docble resistencia se puede...
AUDCAD (-w) El par lleva en un gran rango lateral desde 2013. En este momento el precio cotiza en la banda inferior. Si bien...
El precio del oro ha alcanzado los niveles más altos desde abril de 2018, alrededor de 1355 USD por onza, principalmente debido a las crecientes...
Resumen: El oro (+ 1%) rompe máximos después de la falta de datos en China La producción industrial cae al mínimo de...
Resumen: El crecimiento de la producción industrial china se desacelera al ritmo más lento desde 2002 DAX (DE30) cae...
Resumen: - Se espera que los datos de ventas minoristas Chinas muestren una subida en mayo - El IPC de inflación sueco se publicará por...
TELEFONICA La teleco española con su filial alemana se ha adjundicado el desarrollo de la telefonía móvil 5G en Alemania,...
Resumen: El dólar de Nueva Zelanda es, con diferencia, la moneda principal más débil de la mañana debido al dato...
