Conflictos y recortes de demanda, movimientos fuertes en el crudo
Esta mañana los precios del crudo subieron poco más de un 4%, tras las noticias de un ataque a dos buques petroleros en el Golfo de Omán....
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos publicó el 11 de junio un nuevo informe mensual de oferta y demanda de cereales y oleaginosas...
Resumen: - Tilray (TLRY.US) es una de las mayores compañías canadienses de cannabis. - La compañía exporta cannabis a Alemania,...
Resumen: Trump aumenta la presión sobre Alemania DAX (DE30) rebotó en el mango de 12070 pts. BASF (BAS.DE)...
Resumen: Se observa un aumento del 3% en el petróleo tras el ataque a dos petroleros. Plantea la posibilidad de una mayor inestabilidad...
Resumen: - El par EURPLN se inclinó hacia el límite inferior del rango de consolidación - El impulso a la baja disminuyó...
Bank of America ML ha emitido una recomendación sobre USDJPY. El Banco recomienda tomar una posición corta en los siguientes niveles: Entrada (a...
Resumen - Se espera que el SNB mantenga los tipos sin cambios - Datos semi-importante de EEUU y la UE 8:30 am BST - Decisión...
ACS ACS amplia el pago de los diviendos a los accionistas con un aumento del dividendo. ACS va a repartir en julio un dividendo complementario...
Resumen: El dólar australiano lidera las pérdidas en la cesta del G10 tras el informe del mercado laboral Las acciones asiáticas...
Los precios del par EUR/USD han tenido una baja continua desde principios de año logrando alcanzar mínimos que se habían registrado...
Resumen: US100 muestra signos de debilidad en el intervalo D1 El índice retrocede después de una prueba del nivel en la resistencia...
Maíz: La siembra de maíz en los Estados Unidos se aceleró la semana pasada debido a menos lluvias Posibles pérdidas...
Resumen: Señal técnica de un posible retroceso. El reciente programa TLTRO no debería ser una línea de rescate para...
Resumen: El mercado de valores europeo comienza la sesión del miércoles con una tendencia a la baja DAX (DE30) intenta...
Resumen - El CBRT podría dar un mensaje más conservador - Se espera que la inflación IPC de EEUU se haya ralentizado ligeramente...
MEDIASET La audiovisual española apuesta por modernizarse y plantar cara a su competencia principal que ha aparecido en un par de años...
Resumen: Los precios del petróleo bajaron esta mañana tras la publicación del API, así como las previsiones actualizadas...
El mercado espera el día de mañana uno de los datos claves para la economía estadounidense, el dato de IPC, comúnmente conocido...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: UK: a la espera de conocer esta primera quincena de junio quien será...
