⌚ Boletín Diario de Mercados (28.02.2025)
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
México, Canadá y China en el centro de la disputa comercial, junto con los datos del PCE en EE.UU. y el IPC de Alemania. Berenberg...
El Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE), la medida de inflación preferida de la Reserva Federal, será el dato macroeconómico...
Se acaban de publicar los datos del IPC de cada uno de los estados federados alemanes. Los más importantes, en términos de PIB regional,...
Las acciones de Heico Corp., (HEI.US), empresa aeroespacial y de defensa, aumentaron ayer casi un 14% a pesar de una sesión bajista del mercado,...
Bitcoin ha experimentado una fuerte caída, cayendo a 78,363$, lo que marca una dramática caída del 25% desde su máximo...
El oro extiende su caída, apoyado por el fortalecimiento del dólar estadounidense, que ganó impulso después de que Trump anunciara...
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Francia ha caído por debajo de lo esperado, lo que ha generado una reacción en el mercado...
Los datos económicos de hoy serán seguidos de cerca, ya que los mercados se enfrentan a las crecientes tensiones comerciales entre Estados...
Las ventas minoristas en Alemania han sido menores de lo esperado en términos mensuales. Esta caída refleja una debilidad en el consumo y...
El Nikkei 225 de Japón se desplomó un 3,2% hasta su nivel más bajo desde mediados de septiembre, mientras que el KOSPI de Corea del...
Los índices estadounidenses tienen una sesión mixta hoy. El S&P 500 cotiza plano tras un inicio débil, el Dow Jones sube...
A pesar de ser considerada una alternativa a la destacada acción de Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company cae casi un 4% hoy debido...
El tipo de cambio del dólar en Chile ha registrado una caída en la jornada de hoy, ubicándose por debajo de los 950 pesos por dólar....
El peso mexicano se deprecia un 0.2% en la jornada, con el tipo de cambio fluctuando entre un mínimo de 20.34 y un máximo de 20.54 en lo...
Cambio en el gas natural según la EIA (miles de millones de pies cúbicos, BCF) Real: -281B Pronóstico: -271B Anterior: -198B Fuente:...
Wall Street mixto tras la presentación de resultados de Nvidia Se confirma la desaceleración del PIB de EE.UU. en la lectura final Se...
El euro cae un 0,6% tras otro cambio en la política arancelaria de Trump. El presidente de EE.UU. acaba de anunciar en su plataforma Truth Social...
El euro frente al dólar avanza ligeramente tras la publicación de las actas de la última reunión de política del BCE. El...
