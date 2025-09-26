El precio del maíz cae a la espera del informe WASDE
Los inversores esperan la publicación del informe mensual de oferta y demanda del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (WASDE). El...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Los inversores esperan la publicación del informe mensual de oferta y demanda del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (WASDE). El...
Oro Las últimas dos semanas fueron buenas para los toros de oro por decir lo menos. El precio del oro rompió por encima de los máximos...
Resumen: Más ganancias para los mercados de Estados Unidos antes de la campana de apertura S & P500 vuelve por encima...
TD Bank emitió una recomendación para el cruce CADJPY. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
Deutsche Bank ha emitido una recomendación sobre USDCHF. El Banco recomienda tomar una posición corta en los siguientes niveles: Entrada (a...
Resumen: Las acciones alemanas superan a las europeas al comienzo de la jornada del martes DAX (DE30) testea el nivel de los 12300...
Resumen: El desempleo en el Reino Unido se mantiene cerca de un mínimo de varias décadas Los salarios suben más de...
Resumen: Dash dibuja una vela alcista. El precio sigue moviéndose por encima de su soporte crucial. Una buena relación riesgo...
Resumen: - El informe del mercado laboral de UK se publicará esta mañana - ¿Proporcionará API más combustible a...
BBVA La noticia del presidente estadounidense, Donald Trump, de que no será necesario volver amenazar a México con más...
Resumen: Donald Trump amenaza con aumentar los aranceles a China si Xi Jinping no se reúne con él en la cumbre del G20 en Japón Los...
El precio de la onza de oro ha aumentado durante las últimas 3 semanas, alcanzando el nivel más alto desde abril de 2018. Esto a medida...
El día viernes pasado el Banco Central de Chile ha decidido reducir la tasa de interés en 50 puntos base, sorprendiendo al mercado que se...
Morgan Stanley ha emitido una recomendación para el par de divisas USDJPY. La entidad recomienda tomar posición corta en el par mencionado,...
Resumen: - Wall Street abrirá un mayor impulso gracias a la tregua comercial entre México y Estados Unidos - La fusión del lunes...
Resumen: Los datos del Reino Unido decepcionan el lunes Un potencial patrón inverso de cabeza y hombros se puede detectar en el...
Los precios del trigo dudan ante el informe WASDE La situación de la oferta es mejor que en el maíz. Los informes a menudo revirtieron...
Goldman Sachs ha emitido una recomendación sobre NZDUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga a los siguientes niveles: Entrada...
Resumen: Italia mostró datos de producción industrial decepcionantes para abril con descensos generalizados en varias industrias La...
Resumen: La producción industrial de UK e Italia Industrial son las publicaciones más importantes esta mañana Datos de viviendas...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor