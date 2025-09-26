Sacyr ante la volatilidad
SACYR Sacyr quiere que su filial de concesiones sea punta de lanza de la compañía. El grupo español ha celebrado este...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que no habría aranceles contra México. China produjo un superávit...
Resumen: Las acciones estadounidenses comienzan la sesión final de la semana más alta Gran falta de PFN (+ 75k vs + 175k...
Resumen: La economía de EE. UU. agregó 75 mil empleos nuevos en mayo, una corrección sustancial de los dos meses anteriores Las...
¡Los mercados de renta variable vuelven a subir hoy con las principales bolsas en pósitivo, el FRA40 en Europa (1,4%) y los índices...
Resumen: El FTSE puede cerrar en quinta sesion en positivo GBP mixto en la semana Los operadores esperan la NFP El FTSE está...
Resumen: Apertura verde en los mercados europeos gracias a las esperanzas de un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y México Turbio...
NATURGY La incertidumbre política, principalmente generada por la continuada tension comercial entre Estados unidos y China, y económica...
Resumen: Las nómina no agrícolas de EE. UU. (NFP) es la publicación más importante hoy Informe de empleo canadiense...
Resumen: Wall Street terminó el jueves en alza, los mercados de valores asiáticos intentan seguir EE. UU. y México han...
Resumen: El Dax cae bruscamente después del BCE y Draghi Draghi dice que no hay riesgo de deflación y no logra controlar...
El BCE ha extendido su plan de actuación vigente hasta la fecha en la reunión de hoy. El presidente Draghi ha afirmado que no hay necesidad...
Los mercados están seguros de que el próximo movimiento de la Reserva Federal será un recorte de tipos de interés. De hecho,...
Resumen: El BCE deja los tipos sin cambios como se esperaba El BCE ve los tipos en los niveles actuales durante el tiempo que sea necesario (al...
Resumen: - Sudáfrica experimentó una contracción en el primer trimestre de 2019 - La independencia del Banco de la Reserva de...
Resumen: El FTSE aspira a su cuarta subida diaria consecutiva EURGBP sensible a la decisión del BCE sobre los tipos de interés USDMXN...
"En cuestión de días distintos consejeros de la FED, incluyendo a su presidente Powell, han dado ruedas de prensa en las que han indicado...
Summary: Los mercados europeos abren más arriba a la espera de la decisión del BCE sobre los tipos de interés El...
ARCELORMITTAL Los últimos meses lastan la cotización de 'Arcelor' tras la corrección sin descanso desde mediados-finales...
