El peso a la baja por las agencias de calificación
Resumen: Fitch recortó la calificación mexicana, mientras que Moody's redujo su perspectiva, ambas agencias citaron el mismo factor No...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: - El AUDUSD rebota en la línea de soporte - La tendencia bajistsa...
El ISM no manufacturero salta inesperadamente a 56.9 ADP ve el crecimiento de empleo más débil en más de 9 años US500...
Resumen: Las acciones de EE. UU. abren al alza después del segundo mejor día del año Más ganancias limitadas a...
El informe de ADP mostró un aumento en el empleo privado en EE. UU. De solo 27,000 en mayo, el mínimo desde marzo de 2010. Además...
Trigo Los precios del trigo se mantienen altos a pesar de los datos mixtos relativos a la oferta. La alta calidad de los cultivos de trigo...
Resumen: La renta variable italiana invierte las ganancias anteriores y se recupera de una resistencia crucial La UE inicia un procedimiento de...
Resumen: PMI de servicio en el Reino Unido: 51.0 vs 50.6 exp y 50.4 anterior Superan los pronósticos pero las encuestas generales sugieren...
Resumen: El S&P 500 tuvo un brillante inicio de semana. Comentarios Dovish de Powell apoyaron a las bolsas Creemos que este rebote...
Resumen: El comienzo de la negociación no ha mostrado una dirección clara DE30 se está acercando a la importante...
Sacyr La constructora Sacyr ha obtenido un contrato de obras valorado en 130 millones de euros del denominado Corredor Internacional Sur en ...
Resumen: El dólar de Nueva Zelanda lidera las ganancias después de los comentarios de un funcionario de RBNZ Aussie recibe el débil...
La tensiones económicas producidas por la Guerra Comercial parecen haber obligado a la Reserva Federal a replantear su política de tipos...
El USDZAR se disparó hasta un 1,6% el martes a pesar de los buenos estados de ánimo en los mercados emergentes, debido a que el informe del...
- GBPUSD con patrón de cabeza y hombros invertidos - El oro repunta tras superar el rango de consolidación - US500 defiende la zona...
Resumen: Las acciones se recuperan después de las recientes caídas Charla comercial positiva de China ayuda a la recuperación El...
Resumen: Los mercados de renta variable en Europa comienzan con descensos tras las caídas en Asia y en las acciones de tecnología...
Resumen: Inflación preliminar de la UEM de mayo antes del mediodía Bienes duraderos de EEUU de abril (final) PMIs de construcción:...
Red Eléctrica Como es sabido una oleada bajista esta azotando a las bolsas por las disputas comerciales que ponen en duda el crecimiento...
